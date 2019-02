Kouč hradeckých sokolů: Chtěli jsme víc, ale nic nevzdáváme

„Chtěli jsme víc a nemít takovou ztrátu. Bohužel jsme se po postupu do toho kolotoče těžko dostávali,“ říká kouč při ohlédnutí za základní částí Národní basketbalové ligy.

Hradecký klub se v ní objevil po dlouhém čtvrtstoletí jako absolutní nováček. Po skončení základní části je v tabulce poslední se třemi výhrami, těch má předposlední Ostrava o tři víc.

Právě s tímto soupeřem, jedním ze tří, které Královští sokoli v základní části porazili, ve středu vstoupí do nadstavbové části soutěže.

S dalšími účastníky této skupiny o 9. až 12. místo Ostravou, USK Praha a Kolínem, je čeká 12 kol, tedy čtyři utkání s každým ze soupeřů.

Výsledky základní části se započítávají. Kdo po těchto 12 kolech skončí poslední, bude muset příslušnost k elitě hájit v baráži s jedním, nebo dvěma nejlepšími týmy 1. ligy.

Co vás mrzí nejvíc na tom, že jste tam, kde jste?

Že jsme hlavně na začátku nedotáhli k vítězství některé dobře rozehrané zápasy. S USK Praha jsme dlouho vedli, s Děčínem jsme prohráli v prodloužení. V nich se asi ukázalo, že nám přece jen chyběly zkušenosti.

Na začátku jste čekali deset kol na první výhru. Bylo to asi hodně nepříjemné.

Určitě ano, ale je fakt, že jsme čekali, že to nebudeme mít jednoduché. Rozdíl mezi 1. ligou, ze které jsme postoupili, a NBL, je obrovský, to není třída jedna, ale několik. Navíc nám moc nepomohl ani los, hodně zápasů jsme hráli venku a tam to pro nás je ještě o hodně těžší než doma.

Také na konci základní části jste měli některé zápasy dobře rozehrané, ale v závěru jste odpadli. Klasickým příkladem byl víkendový zápas v Brně, kde jste v první půli kralovali, ale pak se to otočilo. Máte pro to vysvětlení?

Jde o souhrn několika faktorů. Mám pocit, že jsme se většinou začali strachovat, abychom o vedení nepřišli, z toho pramenily chyby, své mohla sehrát i únava.

Výhra v Brně by vám před skupinou o záchranu hodně pomohla. Nehrálo proti vám i to, že soupeř znal průběžný stav zápasu v Pardubicích, kde Kolín vedl a Brno by tak v případě prohry přišlo o elitní osmičku?

Možné to je. Každopádně první půle byla z naší strany výborná, ale pak se domácí zvedli, ještě třetí čtvrtinu to šlo, ale pak už byli lepší.

Kolín nakonec v Pardubicích vyhrál. K postupu do osmičky mu to sice nepomohlo, ale zvýšil náskok před vámi.

Bohužel. Takových výsledků, které nám nenahrávaly, bylo letos víc. Loni vyhrál Jindřichův Hradec v základní části jednou, my letos třikrát a podívejte se, jakou máme ztrátu. Liga je vyrovnaná a hodně vyhrávala i družstva ze spodní části tabulky.

Ztráta tří a čtyř výher na týmy před vámi vypadá dost propastně. Dá se něco ještě udělat, abyste poslední příčce unikli?

Určitě dá, i když víme, že to nebude jednoduché. Jak už jsem říkal, chtěli jsme být trochu někde jinde. Ale i když se to nepovedlo, nic nebalíme. Máme před sebou ještě dvanáct zápasů.

Začínáte doma s Ostravou, kterou jste právě doma už porazili. Je to výhodné?

To ukáže samotný zápas. Je dobře, že začínáme se soupeřem, který u nás prohrál, ale je třeba vidět, že nehrál úplně kompletní. A hned po Ostravě přijede USK Praha. Tohle jsou zápasy, které ukáží, jak na tom jsme.

Od začátku jste mluvili o tom, že se hlavně chcete zachránit a pokud možno bez baráže. Co když se to nepovede?

To se může stát, ale teď o tom nepřemýšlíme, teď před sebou máme nadstavbu.