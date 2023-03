222 bodů u Labe. Ústí díky sezonní kanonádě vyhrálo nad Opavou

„Jsme hrozně rádi za vítězství, my jsme si potřebovali po dvou prohrách říct, že soutěž neskončila naší vítěznou sérií, ale potřebujeme hrát dál,“ uvedl ústecký trenér Jan Šotnar. „Jsem hrozně rád, že se nám to podařilo, vrátili jsme se do naší identity. Dali jsme 116 bodů, takže v útoku výborné, v obraně je stále na čem pracovat.“

Petr Czudek, trenér Opavy, tvrdil: „Byl to velmi ofenzivní zápas z obou stran. Kdyby mi před ním řekli, že vyhrajeme první čtvrtku 30:20 a dáme 106 bodů, asi bych nevěřil, že tady prohrajeme. I když jsme ale měnili obrany, nebyli jsme schopni zastavit útočnou smršť. Ústí výborně střílelo, sedm lidí dalo trojku v úžasném procentu. Ačkoli jsme měli o hodně víc faulů, byli jsme málo agresivní. Dnes nám to šlo v útoku, ale naše obrana byla spíše sebeobrana.“

Nejlepším střelcem zápasu byl Američan Kris Martin, který dal 26 bodů, přičemž proměnil šest z osmi trojek. Kapitán Slunety Ladislav Pecka si připsal 20 bodů a osm doskoků. Tony Hicks měl double double za 19 bodů a 10 asistencí. Opavským lídrem byl kapitán Jakub Šiřina, který nastřílel 23 bodů.

Ústí uspělo po porážkách s Nymburkem a Pardubicemi, které ukončily jeho jedenáctizápasovou vítěznou sérii. Opava prohrála čtvrté z posledních pěti utkání a je sedmá v tabulce skupiny A1.

Kooperativa Národní basketbalová liga mužů 5. kolo nadstavby, skupina A1 BK Sluneta Ústí nad Labem - BK Opava 116:106 (20:30, 59:52, 90:82)

Nejvíce bodů: Martin 26, Pecka 20, Hicks 19, Svejcar 16, Dailey 12, Johnson 10 - Šiřina 23, Mokráň 21, Zbránek 15, Carl 14, Slavík 10.