Největším showmanem basketbalové ligy se stal Bishop. Vyhrál sto tisíc korun

„Když jsem zjistil o Kooperativa Faktoru víc, řekl jsem Nighaelovi – budeš to buď ty, nebo já, protože jsme tehdy byli na prvních dvou pozicích. Soupeření mezi námi se ale neslo se v přátelském duchu,“ sdělil power forward Bishop.

„Je to unikátní soutěž, která zvyšuje motivaci hráčů a pomáhá i vyšší sledovanosti a zájmu o zápasy,“ dodal chlapík s nezaměnitelnou hřívou, který za svou výhru, tedy rovných sto tisíc korun, plánuje koupit květinu přítelkyni a nějakou pozornost také své matce.

Ústecký Ody Oguama smečuje v utkání proti Brnu. Nighael Ceaser z Nymburka smečuje v zápase se Szombathely.

To druhý Oguama se chystá svých 60 tisíc pošetřit. „Při příchodu do české ligy jsem o téhle soutěži nevěděl, ale je to skvělý nápad. Mně osobně nabudí a nutí mě hrát intenzivněji,“ přiznává ústecký podkošový bijec, že inkasovat peníze za bavení fanoušků není rozhodně špatná myšlenka.

Majitel prize money ve výši 40 tisíc korun za třetí kolo Ceaser přizvukuje: „Neznám žádnou další ligu, kde by se dávaly peníze za smeče. Je to fakt dobrá soutěž, která dělá ze hry větší zábavu pro fanoušky.“

A co všechno se v Kooperativa faktoru zohledňuje?

Smeč je za tři body, alley-oop (smeč po chycení přihrávky ve výskoku) má hodnotu pěti bodů, přihrávka na alley-oop čtyři body. Blok je za dva body, koš za polovinou hřiště za čtyři body a buzzer beater (rozhodující koš s klaksonem) za pět bodů.

Cílem tohoto ukazatele je poměřit atraktivitu hry jednotlivých hráčů a týmů, motivovat basketbalisty k atraktivnější hře a tím zvyšovat celkovou úroveň soutěže a také přinést divákům novou zajímavou statistiku.