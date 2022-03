V Kolíně musíme hrát rychle, nabádá pardubický rozehrávač Tkadlec

„Atmosféra v týmu je dobrá,“ avizuje rozehrávač Beksy Tomáš Tkadlec. „Nabyli jsme další sebevědomí, což se, pevně věřím, pozitivně promítne i v dalším pokračování ligy. Všichni vnímáme naše postavení v tabulce a dobře víme, o co hrajeme,“ pokračuje.

Konkrétněji: jde vlastně o přímý souboj o páté místo, které drží Pardubice (16 výher, 15 porážek) právě před Kolínem (16-16). Beksa se případným vítězstvím může také dostat před čtvrtou ústeckou Slunetu (17-15), jež ve středu nastoupí v Brně, kde rozhodně nebude favoritem.

Zpět ke Kolínu - ten Východočeši v základní části na domácí půdě přemohli 90:86 a 102:82, v prvním duelu skupiny A1 se před ním však venku museli sklonit po výsledku 83:92. Toto střetnutí s Geosanem bude třetí v řadě na cizí palubovce a po něm Beksu do konce nadstavby čekají ještě další čtyři.

„Podle mě to vůbec nehraje roli, dáme do nich maximum energie,“ slibuje Tkadlec.

Jeden z klíčových (a obtížných) úkolů pro Kolín zní: pokrýt co nejlépe rozehrávače soupeře Adama Číže. „Dalším důležitým faktorem bude, abychom hráli co nejrychleji a dobře doskakovali. Už na rozcvičení musíme přijít agresivní a přenést si to potom i do zápasu,“ nastiňuje mladý basketbalista.