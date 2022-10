Kolín? Favorit, kterého nesmíme pustit do tempa, zní z pardubické Beksy

„Kolín má výbornou formu, je dobře vedený, zvlášť v útoku hraje s velkým sebevědomím a určitě k nám přijede jako favorit,“ nezastíral pardubický kouč Dino Repeša a připomněl, že klíčové bude opět pohlídat doskok.

Středočeši si do Pardubic přivezou velmi cennou výhru o jediný bod nad Děčínem (74:73). Vítězný koš zařídil půl minuty před koncem Jakub Petráš (v utkání celkem 14 bodů), neproduktivnější však byl Adam Číž (16), který bude patřit k největším hrozbám Kolína i v Pardubicích.

„Když se Kolín dostane do tempa, je už hodně těžko zastavitelný. Důležité bude být dost agresivní, aby se to nestalo. Proti Kolínu nám vždycky fungoval rychlý přechod do protiútoku, věřím, že to bude cesta i tentokrát,“ přál si rozehrávač Pardubic Michal Svoboda.

Protiútoky Bekse vycházely už v posledním zápase Alpe Adria Cupu proti rakouskému Oberwartu, který doma zničila výhrou o třicet bodů 93:63. V lize se Východočechům na první pohled příliš nedaří, vyhráli zatím jen jediné ze čtyř utkání, ale v součtu s utkáními v poháru se i oni začínají dostávat do tempa.

Pokud by dotáhli do vítězného konce nedávný ligový zápas s Nymburkem (73:76), ve kterém ještě necelou minutu před koncem vedli, měli by v současné chvíli na kontě čtyři výhry v řadě.

„Uvědomujeme si, že proti Kolínu potřebujeme opět vyhrát, protože by nás to mohlo nakopnout k nějaké delší vítězné šňůře, kterou opravdu potřebujeme. Na utkání se všichni těšíme,“ vyhlásil Svoboda.

Není úplně jisté, zda do něj naskočí Petr Šafarčík, který kvůli zranění zmíněný středeční duel v Alpe Adria Cupu neabsolvoval.