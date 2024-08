Kolín dál bojuje o účast v lize basketbalistů, odvolal se k arbitráži

„Obdrželi jsme rozhodnutí výboru ČBF ohledně odvolání o neudělení licence pro Kooperativa NBL. Po prostudování s tímto rozhodnutím zásadně nesouhlasíme a připravujeme podání k arbitrážní komisi ČBF a další kroky,“ oznámil kolínský klub, který má nahradit v nejvyšší soutěži Jindřichův Hradec.

Kolín, který v minulé sezoně obsadil 10. místo, přišel o licenci poté, co nesplnil do konce července stanovené podmínky Asociace ligových klubů. Konkrétní pochybení zástupci NBL neuvedli.

„Každý klub v rámci přihlašování do nové sezony musí splnit podmínky, které jsou dané. Ať už jsou to haly, placení příspěvků a tak. Obecně mohu říct, že Kolín nesplnil podmínky pro to, aby mu byla licence udělena,“ řekl začátkem srpna sportovní ředitel soutěže Šimon Sedlařík.