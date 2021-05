Kolínský kouč: Za celou sezonu si myslím, že si bronz tým a klub zasloužil

Medvědi se celou sezonu drželi v popředí tabulky a nezastavily je ani dva díly nepříjemné koronavirové karantény. A včera svůj báječný příběh korunovali dalším bronzem!



Po vítězství 92:85 v Brně zvládli nejtěsněji i domácí odvetu: 90:89, a obrovská radost.

„Za celou sezonu si myslím, že si to tým a klub zasloužil. Já bych chtěl klukům takto veřejně strašlivě moc poděkovat, že mi umožnili, abych mohl být u toho. Ať už jako trenér, manažer nebo člen basketbalového klubu. Ještě jednou – klukům moc děkuji a věřím, že na medaili nebudeme čekat dalších devět let,“ uvedl kolínský kouč Miroslav Sodoma.

Bylo to drama! Do čtvrté čtvrtiny šli Medvědi s náskokem 18 bodů, Brno ale ještě zabojovalo. Dvě minuty před koncem hosté vyrovnali na 78:78, strhující koncovku pak tři sekundy před závěrečnou sirénou rozhodl kolínský Devante Wallace, který za stavu 89:89 proměnil jeden ze dvou trestných hodů.

„Jsme velmi rádi, že jsme to dnes dokázali dotáhnout do vítězného konce. Jsme šťastní za třetí místo, i za naše fanoušky, byl to náročný zápas. Věděli jsme, že se Brno nevzdá,“ uvedl kolínský pivot Jakub Petráš.

Utkání bylo pro klub nesmírně emotivní nejen kvůli získaným medailím. Neméně vzrušující byla i rozlučka veterána Davida Machače, nejstaršího basketbalisty ligy. Pro jednačtyřicetiletého veterána se jednalo o poslední střetnutí kariéry. V nejvyšší soutěži působil 22 sezon, za Kolín odehrál 460 zápasů.

V neděli zamával s pohárem v ruce, se synkem v náručí a s přítelkyní i maminkou po boku.