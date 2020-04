Dobře zaplacená generace. Bryant, Duncan, Garnett a šeky na 900 milionů

„Ještě nikdy v historii nebyla nominace tak silná,“ konstatoval při únorovém zveřejnění kandidátů Jerry Colangelo, předseda springfieldské Síně slávy. A měl pravdu.

Vždyť se nakonec nedostalo třeba na Chrise Boshe, dvojnásobného šampiona NBA s Miami, který před dvěma lety nedobrovolně skončil s basketbalem. Ze svého čekání byl mrzutý, ve společnosti Dwyanea Wadea a Dirka Nowitzkého by mu to však za rok také mělo slušet.

Pandemie snad do konce léta ustoupí, a tak se do amerického státu Massachusetts budou moci 29. srpna sjet mnohé persony basketbalu, aby letošní oslavence uctili.

Tim Duncan i Kevin Garnett dorazí - doufejme - osobně, Kobe Bryant bude navždy scházet.

Ti tři jsou, byli, nejen legendami, které změnily basketbal, ale také velcí boháči. Dohromady pobrali jen od zaměstnavatelů z basketbalové NBA šeky na 918 milionů dolarů; Duncan nyní pobírá gáži trenérského asistenta v San Antoniu, takže tato suma ještě narůstá.

Přepočítávat odkaz Bryanta, Duncana a Garnetta na peníze je přízemní. Bylo tomu tak už před letošním 26. lednem, po tragickém skonu Kobeho Bryanta to platí dvojnásob. Jenže dolary jsou zároveň tím nejjednoznačnějším měřítkem jejich vlivu na NBA i celou sportovní scénu.

Tabulka nejlépe placených basketbalistů v dějinách NBA hovoří jasně. Garnett s Bryantem dominují, Duncan byl během své kariéry ochoten San Antoniu finančně ulevit, 246 milionů dolarů však není na rodáka z Amerických Panenských ostrovů, který basketbal objevil až ve 13 letech, vůbec špatným počinem.

Tahle čísla platila na konci sezony 2018/19. Nutno dodat, že v dalších letech se tabulka výrazně promění. Koronavirus teprve rozhodne, jak bude pořadí vypadat letos v létě. V případě příznivé varianty, kdy hráči obdrží veškeré nasmlouvané peníze, bude pořadí vypadat následovně:

1. Kevin Garnett - 343,9 milionu dolarů

2. Kobe Bryant - 328,2 milionu dolarů

3. LeBron James - 310,1 milionu dolarů

4. Shaquille O’Neal - 292,2 milionu dolarů

5. Chris Paul - 258,8 milionu dolarů

6. Dirk Nowitzki - 255,4 milionu dolarů

7. Tim Duncan - 246 milionů dolarů

8. Dwight Howard - 243,7 milionu dolarů

9. Chris Bosh - 242,1 milionu dolarů

10. Carmelo Anthony - 235,7 milionů dolarů

11. Kevin Durant - 232 milionů dolarů



LeBron James se měl dovršením současného kontraktu v LA Lakers dostat na hranici 400 milionů. Kromě Paula a Duranta míří přes 300 milionů nejen James Harden a Stephen Curry, ale také Russell Westbrook a Blake Griffin. Ala Horforda i Kevina Lovea dostanou aktuální smlouvy těsně pod tuto hranici.

Ovšem pokud započítáme inflaci, pak bude tabulka vypadat zase úplně jinak, pro Garnetta, Bryanta a Duncana mnohem příznivěji. V létě 2019 platilo:

1. Kevin Garnett - 445,8 milionu dolarů

2. Shaquille O’Neal - 409,4 milionu dolarů

3. Kobe Bryant - 400,2 milionu dolarů

4. Tim Duncan - 307,7 milionu dolarů

5. Dirk Nowitzki - 304,2 milionu dolarů

6. LeBron James - 303 milionů dolarů

7. Chris Bosh - 269,6 milionu dolarů

8. Dwight Howard - 264,6 milionu dolarů

9. Carmelo Anthony - 262,8 milionu dolarů

10. Pau Gasol - 253,3 milionu dolarů

Za své velké výdělky trio nových členů Síně slávy vděčí i basketbalové dlouhověkosti. Duncan strávil v NBA 19 sezon, Bryant rovných 20 a Garnett dokonce 21.

Kde se v tabulkách nachází Michael Jordan? Daleko za top 50. Během působení v NBA inkasoval jen 93 milionu dolarů. (Vše mu vynahrazuje smlouva s Nike, ze značky Air Jordan mu každým rokem plyne kolem 100 milionů dolarů.) Kde jsou Hakeem Olajuwon anebo Karl Malone? Hodně vzadu. O Magicu Johnsonovi a Larrym Birdovi nebo předchozích generacích ani nemluvě.

Někdejší losangeleská superdvojka Shaquille O’Neal a Kobe Bryant posunula odměňování v NBA na zcela nový level. A spolu s nimi brali v prvních letech 21. století obří peníze i další dnešní čtyřicátníci - Kevin Garnett, Tim Duncan a Dirk Nowitzki.

Kevin Garnett

Z jejich popularity tyjí následující ročníky, od LeBrona Jamese s Chrisem Paulem až třeba po devatenáctiletého Ziona Williamsona, jenž má coby jednička loňského draftu od New Orleans získat bezmála 9,8 milionu dolarů. Znovu ovšem platí, že to koronavirus může změnit.

Čím se Bryant, Duncan a Garnett zapsali?

Bryant si získával davy fanoušků na všech kontinentech coby ta nejlepší kopie Michaela Jordana. Stal se synonymem pro sebevědomí a odhodlání. Za Black Mambou zůstala řada poražených protivníků, showtime po boku O’Neala přinesl LA Lakers tři tituly z NBA, spolupráce s Pauem Gasolem pak další dva.

Duncan se stal Bryantovým protipólem, etalonem spolehlivosti. Však i jeho přezdívka působí nudně. Big Fundamental se mu říká pro precizní zvládnutí pivotmanských činností. Tichá hvězda byla spjata s Texasem, pro San Antonio Spurs získala celkem pět triumfů v NBA. Dlouho před svým odchodem na odpočinek byl Duncan mnohými považován za nejlepšího power forwarda v historii.

Tim Duncan a za ním pět trofejí pro vítěze NBA, které získal pro San Antonio.

Pokud by však Duncanovi mohl v souboji o nejlepší „čtyřku“ někdo konkurovat, byl by to Kevin Garnett. Vlastně se stal velkým poraženým první dekády 21. století, s Minnesotou se přes Bryantovi Lakers a Duncanovi Spurs k výraznému úspěchu nedostal. Titul slavil až v roce 2008 po přestupu do Bostonu.

Duncana s Bryantem převýšil Garnett v umění vydělat si basketbalem maximum možného. V už jedenadvaceti letech podepsal šestiletý kontrakt na 126 milionů dolarů, po němž NBA zastropovala délku i výši hráčských smluv. Od těch časů se mu přezdívá Big Ticket.