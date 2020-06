Bryant spěchal, pilot nejspíš ztratil orientaci. Vdova lobuje za nový zákon

Demokratičtí členové Kongresu předložili odpovídající zákon ve čtvrtek. Podle Kobe Bryant and Gianna Bryant Helicopter Safety Act by napříště bylo povinné, aby byly helikoptéry převážející alespoň šest osob vybaveny bezpečnostním systémem sledujícím terén s alarmem a černými skříňkami, které by nahrávaly zvuk v kokpitu a zaznamenávaly letová data.

„Jsem přesvědčená, že je možné, že by Kobe a Gianna stále byli naživu, kdyby jejich helikoptéra měla vybavení podle tohoto návrhu federálního zákona,“ řekla Vanessa Bryantová pro CNN. Návrh, aby zákon nesl jméno jejího manžela a dcery, ji prý hluboce dojal.

„Spojení jejich jmen se zákonem, který má potenciál zachránit bezpočet životů, je odpovídající uctění jejich památky,“ dodala.

Slavný basketbalista zahynul koncem ledna při pádu vrtulníku i se svou třináctiletou dcerou a dalšími lidmi na cestě na mládežnický basketbalový turnaj.

Podle předběžných zpráv od vyšetřovatelů čítajících 1700 stránek se zdá pravděpodobné, že pilot Ara Zobayan ztratil v husté mlze orientaci.

Bryantova tajemnice vypověděla, že se slavný exbasketbalista rozhodl jen několik hodin před plánovaným odletem svůj program uspíšit o 45 minut. Na turnaji v Thousand Oaks se chtěl ještě před zápasem své dcery podívat na konkurenční týmy.