Knicks jsou po 27 letech ve finále NBA! Cleveland ve čtvrtém zápase roznesli

Autor: ,
  7:15
Suverénním výkon si basketbalisté New York Knicks poradili s Clevelandem, zvítězili 130:93 a finále Východní konference ovládli 4:0 na zápasy. Ve finále NBA se představí po 27 letech, titul naposledy získali v roce 1973. Knicks za vítězstvím vykročili už v první čtvrtině, kterou ovládli 38:26.
Basketbalisté New York Knicks se radují z postupu do finále NBA. | foto: AP

Hosté náskok postupně navýšili až na 45 bodů. Nakonec vyhráli o 37 bodů, čímž Clevelandu připravili nejtěžší domácí porážku v play off v klubové historii.

„Jako kluk jsem Knicks fandil, takže je obrovská pocta teď s nimi postoupit do finále. Tomu se nic nevyrovná,“ řekl Karl-Anthony Towns, jenž nasbíral 19 bodů a 14 doskoků. O. G. Anunoby přidal 17 bodů, Landry Shamet z lavičky zaznamenal 16 bodů.

Clevelandu nepomohlo ani 31 bodů Donovana Mitchella. „Můžeme si za to sami. V prvním zápase jsme měli šanci a zahodili jsme ji,“ připomněl Mitchell, že v úvodním semifinále Cavaliers ještě osm minut před koncem vedli o 22 bodů.

„Prožíváme teď něco, co jsme ještě nezažili,“ přidal James Harden, který dal za Cleveland 12 bodů. „Mám pocit, že jsme vůbec neměli šanci. Musíme teď udělat ne jeden, ale dva kroky vpřed, abychom se zlepšili,“ dodal.

Wembanyama zase kraloval, bitva mezi Oklahomou a Texasem se vyrovnala

New York si v probíhajícím play off připsal jedenáctou výhru za sebou a vyrovnal třetí nejdelší sérii v historii soutěže. Naposledy se to povedlo v roce 2017 Golden State, Warriors tehdy na cestě za titulem zvítězili v 15 zápasech v řadě.

Knicks se ve finále představí celkově podeváté a poprvé od roku 1999. Na kontě mají dva tituly z let 1970 a 1973. Jejich soupeřem budou obhájci Oklahoma City Thunder, nebo San Antonio Spurs. Stav jejich série je 2:2.

