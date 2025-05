Indiana potvrdila, že je ve skvělé formě, a vyhrála už šestý zápas v řadě na hřištích soupeřů. Utkání bylo vyrovnané, týmy se sedmnáctkrát vystřídali ve vedení a sedmnáctkrát byl remízový stav. New York se snažil napravit úvodní porážku, ve které v závěru promrhal až sedmnáctibodový náskok, ale Siakam držel hosty na dostřel. V poločase měl na kontě téměř polovinu bodů Indiany.

„Šel jsem do toho agresivně, ale jsme tým a je úplně jedno, kdo dává body. To je na našem týmu skvělé. Všem jsou statistiky úplně jedno. Řešíme jen vítězství. Dnes spoluhráči zásobovali mě, příště to bude někdo jiný. To nás činí výjimečnými,“ prohlásil Siakam, který už má na kontě titul z roku 2019 s Torontem.

V poslední čtvrtině Pacers za vyrovnaného stavu podržel druhý z pivotů Myles Turner 13 body a Indiana tři a půl minuty před koncem vedla o devět bodů. New York ještě zabral a 15 vteřin před koncem snížil na rozdíl jediného bodu. Po trestných hodech soupeře měl Brunson možnost srovnat, ale svůj pokus za tři body poslal jen do obroučky a Turner trestnými hody potvrdil výhru Indiany.

„Měli jsme možnost srovnat. Byla to znovu velká bitva, která se rozhodla až posledními akcemi. A ty jdou zatím lépe soupeři,“ řekl trenér New Yorku Tom Thibodeau. „Je to 0:2, ale pořád je potřeba k postupu vyhrát čtyřikrát a my se postaráme o to, že to bude dlouhá série. Jen musíme najít způsob, jak zápasy dotáhnout do konce,“ dodal hráč Knicks Mikal Bridges.