Opava otočila duel s Pardubicemi, pražské kluby na výhru nedosáhly

Opava uspěla po debaklu v Ústí nad Labem, kde prohrála před týdnem o 34 bodů. Vyhrála pátý z posledních šesti zápasů a je čtvrtá v tabulce. Pardubice nenavázaly na vítězství nad Olomouckem a ve 13. kole utrpěly jedenáctou porážku. V tabulce jim patří předposlední místo.

Váňa byl s 13 body nejlepším střelcem Opavy. „Na konci tam byl na mě šťastný faul. Koncovka byla nervózní, ale dobře to pro nás dopadlo a do repre pauzy jdeme šťastní,“ řekl Váňa.

Za Pardubice dal 18 bodů Brunk, jeho spoluhráč Kovář měl 17 bodů a 10 doskoků.

„Pro nás už nevím kolikátá porážka v koncovce,“ řekl pardubický trenér Jan Šotnar. „Nehráli jsme nejlepší zápas, ale Opava taky není ve své kůži. Nakonec jsme to měli na lopatě. Už to zavání nějakým, nechci říkat neštěstím. Jdeme tomu ale naproti, ten faul na konci byl obrovsky zbytečný. Zkazilo to dojem z celého utkání, které jsme si myslím zasloužili vyhrát,“ uvedl Šotnar.

Děčín rovněž po velkém boji udolal USK Praha 73:67, 24 body k tomu přispěl Ogundiran. Válečníci uspěli i bez dlouhodobě zraněného lídra Waltona. Jiný americký rozehrávač Hinds, který přišel jako dočasná náhrada, se uvedl šesti body.

Petr Macháč (vlevo) z Děčína v souboji s Daliborem Vlkem z USK Praha.

„Hinds přijel ve čtvrtek, v pátek poprvé trénoval a dnes už hrál těžký zápas. Velmi nám pomohl, protože bez Waltona má tým úplně jinou dynamiku. Jsme rádi, že je tady. Bez něj by to bylo ještě dvakrát těžší. Svůj debut zvládl,“ řekl děčínský trenér Tomáš Grepl.

USK vyrovnal více než dvě minuty před koncem na 65:65, ale Ogundiran osmi body v koncovce rozhodl o vítězství domácích. „Je to stále dokola - moc ztrát, moc minutých trestných hodů. Zápas byl velmi těsný, většinu času jsme bojovali tak, že bychom si výhru zasloužili. Ale nakonec nemáme obranný doskok. To je pak v takových zápasech rozhodující,“uvedl kouč USK David Gale.

Slavia vedla v prvním poločase nad Brnem až o 16 bodů, ale nakonec podlehla 90:95. Hosté vyhráli potřetí z posledních čtyř kol, i když jim kvůli zlomenině nosu chyběl kapitán Křivánek. Na výhře Brna se podílel 24 body Brown, o bod méně dal Půlpán. Slavii nebylo nic platné, že Bonner i Watson Gayle nastříleli po 25 bodech. Pražané prohráli pět z uplynulých šesti utkání.

Basketbalová Kooperativa liga mužů 13. kolo Opava - Pardubice 77:76 (28:18, 43:38, 61:60)

Nejvíce bodů: Váňa 13, Šiřina 12, Puršl 11 - Brunk 18, Kovář 17, Lukeš 12. Slavia Praha - Brno 90:95 (25:22, 52:43, 66:64)

Nejvíce bodů: Bonner a Watson-Gayle po 25, Dallas 17 - Brown 24, Půlpán 23, Bálint 17. Děčín - USK Praha 73:67 (22:18, 36:37, 54:51)

Nejvíce bodů: Ogundiran 24, Davidson 18, Štěrba 7 - Vlk 14, Bruce 13, Campbell 12.