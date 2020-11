Snad nebudeme ligu obnovovat potřetí, doufá manažer ústeckých basketbalistů

Vypadli vám kvůli koronaviru nějací sponzoři?

Už na začátku roku někteří přerušili podporu, jiní řekli, že na konci řeknou, co bude dál, podle finančního vývoje. Máme částečně výpadky ze vstupného, očekávám i nějaké ponižování dotací od města či kraje, ještě to není na příští rok nastavené. Ale musíme se s tím popasovat, třeba i v provozu klubu budeme muset sáhnout k úsporám.



Jste rádi, že se extraliga obnovila, byť bez diváků?

To, že začala soutěž, je pro nás aspoň trošku výhra. Bez trénování a hraní se to nedalo skoro vydržet. Tohle snad už brzy skončí. Za mě zaplaťpánbůh, že už hrajeme.

Restart vám vyšel, přesvědčivě jste porazili Kladno.

Ale zápas měl úroveň, jako by bylo před začátkem ligy. Jsou tam chyby, volejbal trošku trpí, nemá to tu extraligovou kvalitu. My navíc měli nějaké zraněné hráče, oni nakažené. Je to tím ovlivněné. My se s tím možná vypořádali trošku líp, na straně Kladna jsem viděl menší bojovnost. My udělali stejně chyb jako Kladno, ale dokázali jsme to kompenzovat tím, že jsme byli bojovnější.

Jaká velká je pro vás finanční zátěž, že se musíte pravidelně testovat? A bude vám to někdo kompenzovat?

Zatím nemáme žádné možnosti kompenzací. Bude nás to něco stát, snad později dokážeme nějakou kompenzaci získat. Kolik to bude, to nevíme, teď to financujeme z peněz klubu. Trochu nám uleví, že se bude hrát formou dvojzápasů, vždy v pátek a v sobotu, aby nám jeden test vydržel na dvě kola.

Měnil se kvůli tomu i los, aby se nestalo, že budete hrát v pátek doma a v sobotu třeba v Ostravě?

Někdy to tak bohužel i vychází. Jednou hrajeme v pátek doma a v sobotu ve Zlíně. Zatím pokračujeme v systému původního vylosování, odložené zápasy připadají na pátek. Do Vánoc by se mělo hrát zatím v rychlém režimu, aby se co nejdříve dohrály odložené zápasy, od ledna by pak měla soutěž pokračovat v původním formátu.

Jak jste to řešili v období, kdy ani profesionálové nemohli společně trénovat v hale?

Mnozí hráči jsou studenti, další tátové od rodin, kteří museli pečovat o děti, když nechodily do školy. Dali jsme jim individuální plány, byli doma. Trenér s nimi byl v kontaktu, když se blížila chvíle, že bychom mohli nějak obnovit společnou přípravu, tak jsme odjeli na pětidenní soustředění do Polska. Od té doby už máme nějaký tréninkový rytmus. Teď jsme do toho vstoupili tak, že od minulého týdne máme denně dvoufázové až třífázové tréninky.

Nemáte černé myšlenky, že by se volejbalová extraliga zase nemusela dohrát?

To zatím ne, ale reálné to také je. Může se stát, že se nám sem epidemie vrátí v nějaké třetí vlně, a pak budeme řešit, co s tím. A jestli to někdo zase zastaví, tak obnovovat to potřetí, to si vůbec neumím představit. Na druhou stranu si myslím, že už k tomu ani není důvod. Myslím, že jsme už vychytali, co se dalo. Už i hygienici tuší, že ve sportovním prostředí na profesionální úrovni asi nebude nejvíc těch, kdo nemoc šíří.

Jak zatím hodnotíte vaše výkony v extralize? Vstup máte skvělý, držíte se ve špičce.

Nečekali jsme to. Nastartovala nás výhra s Libercem, pak jsme měli docela dobrý los. Pauza nás kapánek utlumila, mám výhrady tak ke třem našim hráčům, kteří teď sportovní formu nemají. Ale zase to nahrazují bojovností a kolektivní hrou. Tam vidím plus.