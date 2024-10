Primární úkol proti překvapení z Písku? Neprospat zase úvod, zní z Pardubic

Vydalo by málem na knihu, co musejí pardubičtí basketbalisté zlepšit oproti uplynulým kolům, aby ve středu od 18 hodin měli naději uspět na palubovce píseckých Sršňů – celku, jemuž se první část sezony nadmíru vydařila. Jeden základní předpoklad však vypíchnout lze. Beksa nesmí v žádném případě odstartovat tak letargicky jako minule doma s Děčínem (porážka 74:82), protože podobnou ztrátu by takřka s jistotou nedohonila.