Pardubický asistent kouče Konvalinka: Útok Hanáků je pro nás výstraha

„Tu sérii porážek chceme samozřejmě zlomit,“ konstatuje pivot pardubické Beksy Prokop Slanina. „Škoda, že jsme to nedokázali už v Děčíně. Teď se musíme připravit na Olomoucko a podat lepší výkon, abychom konečně vyhráli,“ pokračuje směrem k duelu, jehož úvodní rozskok se v hale Dašická, vzhledem k trvajícím protiepidemickým opatřením vlády stále nuceně prázdné, uskuteční v 17.30.

Mužstvo Hanáků před časem opustil obávaný snajpr Lukáš Palyza, ovšem podle pardubického asistenta Adama Konvalinky má i tak vpředu pořád hodně velkou sílu.

„Útočná letka Olomoucka pro nás musí být výstrahou,“ varuje Konvalinka, „protože spousta hráčů je schopna úspěšně střílet z dlouhé vzdálenosti. Z tříbodového prostoru jsou nebezpeční zejména Pekárek, Váňa a Kouřil.“

Poslední výsledky Pardubic 14. kolo (13. prosince)

Pardubice - Svitavy 78:86

15. kolo (19. prosince)

Kolín - Pardubice 86:68

17. kolo (23. prosince)

Děčín - Pardubice 89:81p Pozn.: Pardubice prohrály už 4x v řadě. 16. kolo (úterý)

Pardubice - Olomoucko 17.30

hala Dašická (bez diváků)

I Beksa má solidní trojkaře v osobách Vyorala, Škrance, Potočka nebo Svobody, ale v tomto klání chce dominovat především v blízkosti obroučky.



„Pod košem a na doskoku bychom měli mít velkou převahu. Doufám, že z ní budeme těžit,“ přeje si kouč Konvalinka.

Záměrem rovněž je opřít se o efektivní obranu, kterou jeho tým s výjimkou první čtvrtky předváděl už minule v Děčíně.

„Věřím, že si to do zápasu s Olomouckem přeneseme. Na obraně jsme hodně pracovali a v Děčíně se to projevilo. Snad bude v následujícím utkání znát další progres v tom, že nebudeme dobře bránit jen třicet minut. Dál je třeba sbírat balony na doskoku a chodit do rychlých protiútoků,“ velí Konvalinka.

Pardubičtí budou v utkání postrádat trojici Merešš, Dunans a Svojanovský – všichni tito borci momentálně dlejí na klubové marodce.