Musí nám pomoct i lavička, burcuje pardubický asistent Konvalinka

„Možná je lepší, že po pondělní porážce v Opavě hrajeme hned ve středu další zápas,“ mínil i rozehrávač pardubické Beksy Tomáš Vyoral. „Není čas se dívat zpátky a rozebírat nějaké věci, které už by stejně nic nezměnily. Musíme se dát co nejrychleji dokupy a dobře se připravit na zápas v Hradci Králové. Nic jiného než výhru neberu!“ vyhlásil bojovně.

Pardubice po koronapauze dosud stihly dva zápasy - před porážkou v Opavě si připsaly výhru doma s Děčínem (87:75). V neúplné tabulce Kooperativa NBL jim nyní náleží průběžná osmá příčka s bilancí 4-5, přičemž mají odehráno vůbec nejvíc klání ze všech týmů. Královští Sokoli jsou desátí, proti Bekse však mají dvě střetnutí v záloze (2-5). Od restartu ligy se v akci předvedli pouze jednou, v pondělí padli těsně 93:95 v hale Kolína.

Adam Konvalinka, asistent amerického kouče Beksy Kena Scalabroniho, připomněl, že utkání v Hradci bude pro jeho mančaft na nějakou dobu zase posledním, protože dění v nejvyšší soutěži proloží reprezentační přestávka.

„O to víc budeme chtít získat zápas pro sebe, jít na reprepauzu s minusovou sérií by nebylo dobré,“ konstatoval Konvalinka.

Hradec podle něho spoléhá především na sílu své útočné fáze. „Klíčovým faktorem tudíž bude naše obrana,“ podotkl trenér Konvalinka. „Pokud si totiž z opavského utkání máme něco přenést do dalšího zápasu, tak by to mohla být právě práce v obraně. I když v ní pořád máme hodně co zlepšovat, byly tam pasáže, kdy jsme Opavu tlačili,“ doplnil.

Přesto je třeba vidět, že Beksa na její palubovce nevyhrála ani jedinou čtvrtinu. A s tím se dá na vítězství pomýšlet sotva.

„Co rozhodně musíme zlepšit, je celkový projev,“ uvědomoval si kouč Konvalinka. „Až moc okatě se opíráme o Vyorala se Švrdlíkem, potřebujeme pomoc dalších hráčů z lavičky, která bohužel měla v Opavě hodně zvlhlý střelný prach,“ mrzelo jej.

Vyoral je zatím nejlepším snajprem ligy (19,62 bodu na utkání) a pivot Kamil Švrdlík je v pořadí 8. (12,67). Vysoko je i americký křídelník T. J. Dunans (12,22). Dobrou ruku měl zkraje sezony též Michal Svoboda, jenže dlí na marodce, stejně jako Jakub Merešš, Michal Svojanovský a Vojtěch Kalný.