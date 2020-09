„Po domluvě s Kolínem, který v minulých dnech přišel do kontaktu s hráči Brna, jsme se společně rozhodli neriskovat a dohodli jsme se na odložení středečního zápasu,“ uvedl na klubovém webu výkonný ředitel Nymburka Ondřej Šimeček.

Dlouholetý český suverén vstoupil do sezony pátečním vítězstvím 107:84 ve Svitavách. V sobotu by se měl představit na palubovce Olomoucka, doma by měl poprvé hrát 23. září proti Děčínu.