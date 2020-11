Basketbalisté Děčína zvítězili nad Ostravou oslabenou o Bohačíka

„Kvůli tomu jsme prohráli na doskoku (31:44) s Děčínem, který letos prohrál v této statistice snad s každým. Bohačík, to je třináct doskoků do plusu, deset až dvanáct bodů do plusu, ale především klid a zkušenost,“ uvedl ostravský kouč Peter Bálint.

„Využili jsme toho, že Ostrava přijela bez Petra Bohačíka, což je nejlépe doskakující a nejužitečnější hráč ligy. Bylo to znát a měli jsme sedmnáct útočných doskoků, což jindy nemáme,“ řekl domácí trenér Tomáš Grepl. „Po našem maratonu, kdy jsme v osmi dnech odehráli čtyři zápasy, nebyl náš výkon příliš dobrý. I proto si výhry vážíme,“ dodal.

Děčínu pro změnu chyběl pod košem Martin Mach, za kterého zaskočil osmatřicetiletý Robert Landa, nynější šéftrenér mládeže si zahrál za Děčín poprvé od sezony 2018/19. „Sám se nám nabídl a za jeho odehrané čtyři a půl minuty jsem rád. Všechny týmy v soutěži jsou zkušenější než my, ale dnes se to při absenci Bohačíka vyrovnalo,“ uvedl Grepl.

Basketbalová Kooperativa liga mužů 7. kolo: Děčín - Ostrava 94:75 (22:16, 46:34, 65:56)

Nejvíce bodů: Pomikálek 22, Kroutil 21, Šiška 12 - Heinzl 16, Waterman 16, Alleyn 14.