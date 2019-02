Na Ostravu se chystali, vyšlo to. Hradecký tým táhlo trio opor

Jednak na Kolín, jenž je bezprostředně před nimi, ztrácejí už jen dvě výhry, jednak si v utkání s Ostravou poprvé vyzkoušeli, jaké to je, když si v jeho průběhu získají takový náskok, že mohou dohrávat v klidu a bez výraznějších nervů. Hradec nad Ostravou vyhrál 88:75, ale v průběhu druhé půle byl jeho náskok i dvacetibodový.

„Nebylo to po dvou vysokých prohrách v minulých dnech jednoduché, ale soustředili jsme se na Ostravu a tomu přizpůsobili rotaci hráčů v předcházejících zápasech. Vyšlo to,“ uvedl trenér hradeckého týmu Lubomír Peterka.

Hradečtí mají na programu jeden z nejnáročnějších týdnů sezony. V sobotu hráli ligu ve Svitavách, v pondělí čtvrtfinále Českého poháru v Opavě, ve středu opět ligový mač s Ostravou a vše zakončí zítra, kdy do Hradce k jeho poslednímu domácímu zápasu v základní části přijede Olomoucko. O týden později ji Královští sokoli zakončí v Brně.

Do dvou posledních utkání základní části ale půjdou posíleni výhrou nejvyšší v sezoně, k níž dali základ v prostředních dvou čtvrtinách. První však o šest bodů prohráli. „Na začátku jsme byli nervózní, nehráli jsme dobře, dostávali jsme body z rychlých protiútoků. Naštěstí jsme se ale ještě před přestávkou dokázali do zápasu vrátit,“ poznamenal trenér Peterka.

Ve druhém poločase - hlavně v první desetiminutovce - domácí tým už vládl. „Druhý poločas jsme kontrolovali, i díky výborným výkonům Sedmáka, Lošonského a Marquardta,“ chválí si kouč. Zmíněné trio nejmenoval zdaleka náhodou. Dohromady totiž tito tři hráči nastříleli 67 bodů, na jejich spoluhráče jich zbylo 21. Navíc Marquadt zazářil v trojkových pokusech, proměnil čtyři.

„Je ale třeba říct, že Ostrava to tady bez několika zraněných hráčů základní sestavy měla těžké,“ uznal domácí kouč.

Už zítra do Hradce přijede tým Olomoucka a pro Královské sokoly to bude další příležitost snížit na posledním místě tabulky odstup od týmů před sebou. Budou to však mít těžší, protože Olomoucko v této sezoně patří do horní poloviny tabulky.

Každá výhra ale může mít na konci sezony pro Hradec svoji hodnotu. Po skončení základní části totiž na něj čeká boj ve skupině o 9. až 12. místo, kam si týmy přinášejí výsledky ze základní části a kde se mezi sebou střetnou čtyřkolově. Na každý tým tak čeká dvanáct zápasů, poté na nejhorší baráž o udržení se v soutěži.