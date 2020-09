Vysoká prohra Hradce. Jako parta výletníků, ulevil si kouč basketbalistů

Vše naznačila už první půle, v níž domácí rychle odskočili na 15:5 a pak už jen většinou svůj náskok navyšovali, případně bezpečně kontrolovali. „První poločas z naší strany, to byla parta výletníků. Musím říct, že jsem se cítil trapně,“ konstatoval trenér hradeckého družstva,“ Lubomír Peterka, „domácím jsme cestu za první letošní výhrou neskutečně ulehčili.“

Hradec tentokrát nedokázal soupeři, nad nímž nedávno v generálce na ligový ročník zvítězil, v ničem konkurovat. Snad jen lepší využívání trojkových pokusů a trestných hodů, to ale bylo na dobře hrající domácí družstvo málo. „Věděli jsme, že se na nás budou chystat, že budou hrát agresivně. Od začátku si šli za svým, hráli opravdu agresivně, padalo jim to a zasloužili si výhru,“ musel uznat hradecký kouč.

Po přestávce, na kterou šli Královští sokoli se ztrátou 17 bodů (30:47), pokoušeli s výsledkem něco udělat, ale moc se jim to nedařilo. „Prakticky se dohrávalo a my se pokoušeli dostat trochu do zápasu, abychom nedostali vysoký bodový příděl. To si i díky střídání domácích povedlo. Zklamali jsme a odehráli jsme tu i co se přípravy týká jeden z nejhorších zápasů,“ mrzí trenéra.

Další utkání měli Hradečtí sehrát ve středu na domácí palubovce s družstvem Brna, ale zápas byl kvůli pozitivně testovaným hráčům v týmu soupeře odložen. Královští sokoli by se tak k nejbližšímu ligovému duelu měli vypravit v neděli do Ústí nad Labem.