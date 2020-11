Do derby po prohře v Kolíně: Plavali jsme v obraně, ví hradecký kouč

V prvním zápase po více než měsíční koronavirové pauze tak v Kolíně prohráli o dva body 93:95 i přesto, že minutu před koncem ještě drželi nerozhodný výsledek 93:93 a v poslední půlminutě mohli znovu nejen vyrovnat, ale i strhnout na svoji stranu vítězství.

Nestalo se, pro Královské sokoly to je pátá prohra sezony, zatímco v kolonce výher zůstala dvojka. „Domácím ke šťastnému vítězství pomohlo i to, že hráli dobře už v pátek s Nymburkem, zatímco pro nás to po dlouhé době byl první zápas,“ poznamenal hradecký kouč Lubomír Peterka. „Ukázalo se, že v obraně trošku plaveme, dostali jsme pětadevadesát bodů, což mě mrzí.“

Poučení? Mělo by být rychlé, protože už dnes na Hradec čeká další ligový zápas. Navíc jeden z nejprestižnějších, přijedou totiž sousední Pardubice. „Chceme hrát rychlý a agresivní basketbal, ale důležitým faktorem může v této snaze být únava hráčů, bude to druhé utkání v rozmezí tří dnů. Jsem však optimistický a myslím si, že Pardubice dokážeme na naší palubovce zaskočit a utkání vyhrát,“ řekl Peterkův asistent Lukáš Rovenský.

A stesky na horší obranu v sobotním zápase v Kolíně? Ty by si Hradec měl vzít k srdci. I proto, že všechna čtyři utkání, jež s Pardubicemi odehrál po svém návratu mezi elitu před dvěma lety, prohrál. Ve dvou inkasoval více než sto bodů a ani ve dvou zbývajících to nebylo o mnoho lepší. Nejnižší porážka? O deset bodů před dvěma lety.

A dvě další poučení pro derby, která si Hradec mohl přivézt z Kolína? Jednak si pohlídat lídra soupeře. V Kolíně jím byl Adam Číž, jenž Královským sokolům nastřílel 28 bodů, jejich konto zatížil hned osmi tříbodovými koši.

A jednak by Hradec dnes s Pardubicemi (v hale v Třebši se začne v 18 hodin a pochopitelně bez diváků) asi nemohl vyhrát, kdyby tak špatně zvládl koncovku zápasu. Vždyť ještě ve třetí čtvrtině v Kolíně vedl až o 11 bodů, ale o tento náskok přišel. Závěr byl z jeho strany zpackaný, byť ani soupeř nepředvedl nic výjimečného. „Zvládli jsme to spíš bojovností než basketbalovými dovednostmi,“ přiznal lídr vítězného Kolína Adam Číž.