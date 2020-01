Vyhrál šťastnější, mrzí basketbalisty Hradce. Prohráli o bod

Byla to sice naděje už jen více než teoretická a těžko realizovatelná, i ta ale ve středu večer v Hradci zhasla. Basketbalisté Hradce totiž po porážce s Děčínem už mají jistotu, že stejně jako loni, kdy se mezi domácí elitu v Národní basketbalové lize vrátili po čtvrt století, totiž budou v nadstavbové části hrát ve skupině A2.

Přeloženo do laického vysvětlení to znamená, že budou odvracet nutnost zachraňovat se v NBL v baráži, do níž nedobrovolně spadne poslední tým soutěže. „Tahle výhra by se nám hodila, teď už na to ale musíme zapomenout a dobře se na zápasy ve skupině A2 připravit,“ řekl po smolném závěru zápasu s Děčínem kapitán týmu Ondřej Peterka.

Výhra nad sousedem v tabulce by se hradeckým Královským sokolům hodila právě proto, aby si udělali náskok před svými soupeři, jež mají v tabulce zatím pod sebou. Sice by je tři kola před koncem základní části nechala v oné teoretické naději, že by právě Děčín mohli závěrečným šturmem přeskočit, ale to by museli zbývající zápasy rovněž vyhrát.

A už pohled na sobotního soupeře, kterým je mistrovský Nymburk ještě v jeho domácím prostředí, dává tušit, jak daleko tato možnost byla.

Na druhé straně úspěch v zápase s Děčínem byl nadohled. Pomohl k tomu i srbský křídelník Nemanja Barac, jenž do Hradce přišel krátce před utkáním ze slovenského Interu Bratislava. Sokoli tím zaznamenali další změnu v poslední době. Odstartoval je odchod pivota Hampla do Ostravy, poté právě z Ostravy přišel příchod dalšího podkošového hráče Jana Koloničného, nyní Nemanji Barace s tím, že v Hradci po krátkém angažmá skončil Američan Harold Ridgeway.

Srb Barac se předvedl v dobrém světle, na hřišti v pozici mimo základní pětku odehrál téměř 19 minut, zaznamenal pět bodů a stejný počet doskočených míčů. Trojkovým košem navíc necelou minutu a půl před koncem zápasu snížil na rozdíl jediného bodu (69:70). Kýžený sedmdesátý, který by znamenal alespoň prodloužení, už ale nikdo z Hradeckých nevstřelil.

„I tak musím kluky pochválit. Odehráli jsme vynikající utkání, které tentokrát vyhrál šťastnější tým,“ konstatoval trenér Hradce Lubomír Peterka. Hradec se tentokrát mohl opřít o výbornou obranu, inkasovaných 70 bodů je nejméně ze všech 18 zápasů, které v této sezoně NBL odehrál. Bohužel to nestačilo.