Rodinný souboj Peterků podruhé. Ještě jsem si na to nezvykl, říká otec

„I když to není poprvé, stále jsme si na to nezvykli a je to pro nás hodně specifické,“ netají kouč hradeckých Královských sokolů před dnešním duelem domácí nejvyšší soutěže, v němž hradecké družstvo nastoupí na palubovce obhájce titulu a lídra letošního ročníku.

Bude to pro vás těžké, když tým s jedním synem trénujete a proti vám hraje tým s vaším druhým synem? Dokážete se od toho v zápase oprostit?

Jde to, ale je to těžké třeba i proto, že nám Martin na jaře v baráži pomohl se do Národní basketbalové ligy dostat.

Těžké to je asi také proto, že Nymburk je soupeř, kterého porazit je v Česku pro každého obtížné. Jak berete první ligový zápas Hradce na jeho hřišti?

Jako zápas, kde je soupeř vysokým favoritem a na jehož hřišti se nevyhrává. Přesto nechceme do Nymburka jet to soupeři lehce odevzdat. Na druhé straně i při pohledu na tabulku je jasné, že rozdíl je velký, pro nás to tak spíš bude příprava na další utkání, hned ve středu totiž hrajeme doma s Ústím nad Labem a tam budeme asi mnohem nervóznější. Každopádně chceme, abychom na Ústí byli v pohodě, proto potřebujeme v Nymburce potvrdit zlepšenou formu a zahrát dobrý zápas.

Hradecký trenér Lubomír Peterka

Zlepšenou formu jste na konci roku konečně potvrdili i výhrou nad Kolínem, jak vám pomohla?

Věříme, že hodně. Už právě proto, že zápasy před ním byly z naší strany opravdu lepší, výkony šly nahoru a jen tomu chyběly ty výhry.

Jak těžkým pro vás byl Kolín soupeřem?

I když v tabulce tolik výher jako jiné týmy nemá, hraje velmi dobře a řadu zápasů prohrál jen velmi těsně. I proto si té výhry ceníme, navíc i výkon byl dobrý. Cením si na něm i to, že jsme Kolínu dovolili dát jen 74 bodů, v obraně jsme zahráli velmi solidně. Prosadili jsme se i kolektivním výkonem, pět hráčů mělo dvouciferný počet nastřílených bodů a to je znát.

U výhry byl nový rozehrávač Stamenkovič, který přišel na konci roku a hned se zařadil mezi výrazné opory. Jak vidíte jeho přínos?

Jako obrovský. Nejenže byl znát v obou zápasech, v nichž nastoupil, ale jeho přínos je znát i na tréninku. Jde o zkušeného rozehrávače, velmi inteligentního, na jeho příkladě je vidět, jak jeden hráč dokáže pozvednout výkony spoluhráčů i celého týmu. Jsou to sice jen kdyby, ale kdyby přišel dřív, asi bychom měli v tuto chvíli v tabulce víc výher.

Po pátečním zápase budete o další usilovat ve středu proti Ústí nad Labem, které jste před Vánoci porazili v Českém poháru...

Pro nás to byla cenná výhra a pokusíme se tento silný celek porazit i podruhé. Kdybychom si mohli vybrat, tak bychom výhru brali spíše v lize, ale snad se nám povede i podruhé.