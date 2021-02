Osmé místo není neúspěch. Suneme se k budoucnu, hlásí basketbalový Děčín

„Předsezonní cíl jsme měli dostat se do horní osmičky, z toho pohledu jsme ho splnili. Kdyby liga zůstala v původním systému, nebyl by to neúspěch,“ míní Lukáš Houser, generální manažer čtyřnásobných vicemistrů.

Kvůli měsíčnímu skluzu způsobenému odstávkou NBL, což zavinil sportovní lockdown, se chvíli před koncem základní části model nadstavby změnil. Místo rozdělení na osm a čtyři týmy jsou dvě šestky. „I my hlasovali pro 6-6, moc jiných možností ani nebylo. Čas nás strašně tlačí,“ neprotestoval Houser. „Samozřejmě nám to uškodilo, ale tahle doba není spravedlivá pro všechny, což se týká i profesionálního sportu a systému soutěže. Respektujeme to, co si kluby včetně nás schválily.“

S bilancí 8 výher a 14 porážek zaostali Válečníci za šestými Pardubicemi o dvě vítězství. „Poměr výher a proher není úplně lichotivý, na druhou stranu soutěž je extrémně vyrovnaná a těsných zápasů jsme odehráli dost. Mít trošku víc štěstí – anebo dovedností – mohli jsme v A1 být,“ tvrdí generální manažer Armexu. „Ale tým je mladý. Musíme respektovat, že kluci nejsou obehraní.“

Vždyť i trenér Tomáš Grepl po posledním derby v Ústí opakoval to, co už tolikrát předtím: „Výkonnost neustále suneme k budoucnu, i když děčínští fanoušci jsou nároční a nechtějí to moc slyšet.“



K mazákům Šiškovi, Ježkovi a Pomikálkovi se přidal elitní střelec z dálky Kroutil, druhý v žebříčku trojkařů celé NBL. „Máme pár tahounů, kteří svoji roli víceméně roli plní. Abychom mohli být úspěšní, potřebujeme v zápase dobrý výkon všech tahounů, což se ne vždy povedlo. Potom nemůžeme čekat, že mladí to budou zachraňovat,“ chápe Houser. „Oni potřebují být tažení, pak můžou být podporou týmu.“



Válečníci omladili kádr kvůli skromnějšímu rozpočtu. „Doba nahrává tomu, že mladí můžou hrát, takže to je deviza do budoucna,“ souzní Houser s trenérem Greplem.

Největší hendikep Děčín pociťoval pod košem, tedy na pozicích pivotů. Kariéry oživili během výpomoci veteráni Jakub Houška a Robert Landa, jejich mise už skončila, nejčerstvějším přírůstkem je nejvyšší muž ligy Srb Nikola Ščekič, habán se 216 centimetry. Zatím stihl dva ligové zápasy. „Statisticky se ještě neprojevil, ale vidíme v něm potenciál. Zůstane, může nám pomoct,“ věří Houser.

Skupinu A2 zahájí Děčín domácím hitem s ústeckým rivalem, to bude na kalendáři sobota 27. února. „Cíl je jednoduchý, poprat se o co nejlepší pozici před play off. A v něm se samozřejmě vyhnout Nymburku.

I ostatní soupeři budou favorité, ale on je superfavorit.“ Nejdřív však bude nutné dostat se do předkola, v němž se utkají celky na 7. až 10. místě, a ještě v něm uspět. „A je dost možné, že by nás v předkole mohlo čekat Ústí, to by bylo rozhodně zajímavé.“