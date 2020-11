Nymburk se s Kolínem nadřel, ale po pauze dál drží neporazitelnost

V dalších dvou zápasech, kterými se po nucené přestávce znovu rozběhla nejvyšší basketbalová soutěž mužů, se výhry dočkaly i Brno a Pardubice. Brňané porazili v další dohrávce 2. kola Olomoucko 87:74, Beksa zdolala v dohrávaném utkání 6. kola Děčín 87:75.

Nymburk šel do zápasu oslaben na rozehrávce a k 93. ligovému vítězství za sebou se propracoval až po přestávce. Úvodní čtvrtinu vyhrál Kolín 26:22, v poločase vedli hosté ještě o dva body.

Vyrovnaný boj pokračoval i ve třetí části, v níž si Nymburk vypracoval šestibodový náskok až v závěru a nakonec výhru po vyrovnaném duelu uhájil. Dvě minuty před koncem trojkou zvýšil Jakub Tůma na rozdíl osmi bodů a vzápětí přidal další trojku, čímž definitivně rozhodl.

„Začátek byl z naší strany úplně příšerný. Nevím, co se stalo. Vypadalo to, jako že se nám nechce hrát nebo že jsme hodně unavení. Postupem jsme se dostávali do tempa,“ řekl Luboš Kovář, jenž byl spolu s Omarem Prewittem s 15 body nejlepším střelcem Nymburka.

„Je třeba ocenit Kolín, který zahrál velmi dobře. Proměňoval střely, bojoval a rychle získal sebevědomí. My hledali sami sebe, protože jsme museli nasadit sestavu, kterou jsme předtím nikdy nepoužívali. Museli jsme improvizovat, navíc přemýšlet o tom, jak rozložit síly,“ konstatoval trenér Nymburka Oren Amiel, jenž dal šanci řadě mladých hráčů a ocenil, že nezklamali.

Vystoupení svých svěřenců, kteří v sezoně odehráli teprve třetí zápas, ocenil trenér Kolína Miroslav Sodoma. „Ostudu jsme neudělali, bojovali jsme až do konce. Přinutili jsme Nymburk, aby celou dobu hrál. Bohužel se v závěru projevila jeho ohromná síla,“ řekl Sodoma.

Hlavní rozdíl viděl v útočním doskoku. „To bylo pro vývoj zápasu nejdůležitější. Dvacet jedna útočných doskoků domácích proti našim deseti je při desetibodovém rozdílu znát,“ konstatoval.

Basketbalová Kooperativa liga mužů 2. kolo:

Nymburk - Kolín 93:83 (22:26, 42:44, 66:60)

Nejvíce bodů: Prewitt a Kovář po 15, Hruban a Tůma po 13 - Číž 19, Novotný 18, Machač a Skinner po 13. Brno - Olomoucko 87:74 (27:22, 49:48, 65:59)

Nejvíce bodů: Farský 22, Půlpán 13, Puršl 12, Nehyba 11 - Váňa 17, Štěpán a Palyza po 15, Sychra 11. 6. kolo:

Pardubice - Děčín 87:75 (20:16, 34:40, 57:51)

Nejvíce bodů: Vyoral 18, Dunans 17, Švrdlík 16, Slanina 12 - Ježek 20, Pomikálek a Šiška po 18.