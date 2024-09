Přestavby, vyšší ambice a připravený nováček. S čím vstupují kluby do NBL?

Jindřichův Hradec, nováček zn. spěchá

Na jihu Čech museli bleskově reagovat. Basketbalový Kolín nedostal licenci a vedení Kooperativa NBL rychle shánělo náhradu, nabídku poslalo loňským finalistům první ligy do Svitav a Litoměřic. Oba týmy ovšem odmítly. A tak přišla řada na Jindřichův Hradec, který loni ve druhé nejvyšší soutěži ovládl část vítězů.

„Dostali jsme do soutěže další klub, který si to nejde jen zkusit, ale má nějaké ambice a nespokojí se jen s tím, že se v nejvyšší soutěži těsně udrží,“ řekl Šimon Sedlařík, sportovní ředitel NBL.

Klub navíc jen uspíšil plánovanou vizi, kvůli překotnému vývoji sháněl nutné technické vybavení do haly, sponzory a také hráče, kteří by z mladičké skvadry pod vedením kouče Andreje Červenky udělali konkurenceschopný tým.

Roli mentora přijal Lukáš Feštr, 30letá posila z Olomoucka, kde se nedočkal nové smlouvy. „Nebudu zastírat, že mě to dost zklamalo a tohle jednání mi zhořklo,“ přiznal. „V Jindřichově Hradci jsem o šest let nejstarší. To pro mě je trošičku šok, ale na druhou stranu v tom vidím výzvu – abych mladým klukům, kteří nemají tolik odehráno, předával zkušenosti a snažil se jim to usnadnit.“

Dalším přínosem mají být americké posily. Ze zámoří dorazili Gabriel Wiznitzer, který působil na univerzitě v Louisville, Colson Earl Bajema z Utahu, Jaron Fairweather z Eastern University ve Philadelphii. Šanci by měl dostat i 17letý Brazilec Nolan Kemm, který naposledy působil v B-týmu Barcelony.