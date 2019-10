Pivot Švrdlík o Klosterneuburgu: Souboje? Jako před 15 lety

„Dobře jsme hýbali míčem, viděli jsme se a vytvářeli jsme si dobré pozice. Hlavně v první půlce, kdy jsme si vybudovali náskok, který se nám pak dařilo i navyšovat,“ hodnotil utkání v rozhovoru pro klubový web pivot pardubické Beksy Kamil Švrdlík.

Východočeši sice hned ze začátku prohrávali, ovšem jejich pět úspěšných trojek mezi třetí a devátou minutou znamenalo průběžné vedení 23:16. A soupeře už před sebe Beksa nepustila.

„Připravovali jsme se na to, že domácí hráči jsou celkem vysocí a hodně míčů se snaží tlačit pod koš. Párkrát se jim to podařilo, ale myslím, že jsme to celkem uhlídali,“ uvažoval Švrdlík.

Ten v zápase zaznamenal celkem 12 bodů a po celé utkání absolvoval těžké fyzické souboje se zmíněnými mohutnými pivoty Klosterneuburgu. „Byl to takový atypický styl, s kterým se v naší lize nepotkáme, dalo by se říci, že to bylo jako před 15 lety,“ usmíval se Švrdlík.

Nejproduktivnějším hráčem na pardubické straně byl jeho spoluhráč Ondřej Kohout, jenž soupeři nasázel 16 bodů a proměnil čtyři ze svých čtyř tříbodových pokusů.

Příští utkání sehraje Beksa v sobotu, na Dašické v 17.30 odstartuje souboj s Olomouckem v domácí soutěži. Utkání Alpe Adria Cupu Východočechy čeká zase 5. listopadu na palubovce polských Gliwic.