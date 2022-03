Klečkovo skvělé finále. Nějak jsem hořel, říká opavský křídelník

Když se v nedělním finále basketbalisté Nymburka přiblížili Opavě ne jeden či dva body, míče se chopil Radim Klečka. A šup! Dal důležitou trojku.

„Vyhrát pohár je úžasné, a navíc proti Nymburku, který ho získal patnáctkrát,“ radoval se Radim Klečka, který byl i nejlepším střelcem Final Four v Lounech.

Ve finále proti Nymburku (97:94) nastřílel 23 bodů a v semifinále s Pardubicemi (103:89) osmadvacet.

Jaká byla nedělní noční cesta z Loun do Opavy?

Asi ta nejlepší, jaká mohla být. Uběhla rychle. Užili jsme si ji. Ale v kolik jsme dorazili, to vám neřeknu. (směje se) Trenér nám dal v pondělí volno, abychom se dali do kupy, a v úterý na to zase vletíme.

Stihli jste si před návratem domů nakoupit nějaký sekt, který jste v hale na oslavu neměli?

Určitě jsme to stačili zapít. (směje se)

Bylo finále váš nejlepší zápas kariéry?

Celý ten víkend byl pro mě hodně zapamatovatelný. Ty zápasy určitě patřily k nejlepším, co jsem odehrál.

A je to váš největší úspěch?

To určitě. A nejen pro mě, ale i pro ostatní kluky, protože v tomto období, kdy vládne Nymburk, je to něco neuvěřitelného pro nás všechny.

Opavský Radim Klečka rozehrává míč ve finále Českého poháru proti Nymburku.

Vy jste byl v semifinále i finále nejlepším střelcem Opavy. Tým jste táhl. Kde se to ve vás vzalo?

To sám nevím. Vědět to, tak takhle zahraju asi každý zápas. Ale bylo to skvěle načasované na finále. Nějak jsem hořel, jak se říká. Když člověk hoří a má slinu, tak tomu musí jít naproti. A vyšlo to.

Poučili jste se v pohárovém finále z předešlého vzájemného utkání s Nymburkem, nad nímž jste doma v lize tři čtvrtiny vedli a o vítězství jste přišli až v posledních deseti minutách?

Byly to víceméně podobné zápasy, kdy jsme první poločas nakopli a udělali si velký náskok. Před týdnem nám ta výhra proklouzla mezi prsty, tentokrát jsme vedení udrželi. Asi jsme si dávali větší pozor. Ale těžko říct, jaký tam byl rozdíl, že nám to teď vyšlo. Jenže Nymburk nás i přesto, že jsme v poločase vedli o šestnáct bodů, opět dotáhl. A znovu to byla dramatická koncovka, ale tentokrát šťastnější pro nás.

Uspěli jste, byť vám scházeli dva důležití hráči, křídelník Rostislav Dragoun a pivot Martin Gniadek, kteří jsou na marodce. Je váš triumf o to cennější?

Kluci samozřejmě chyběli, ale bylo to finále poháru. I bez nich jsme do toho všichni šli naplno, nebylo se na co šetřit.

Vás v minulých letech trápily zdravotní problémy zejména s kolenem. Naposledy jste měl potíže s tříslem. Jednu dobu jste i váhal, zda pokračovat v kariéře. Je triumf pro vás odměna za trpělivost?

Když se zraníte, je to pokaždé takové nahoru dolů. Třeba dva zápasy stojíte, dva hrajete. Je to náročné i na hlavu. Nic lehkého, ale nynější Final Four bylo pro mě velké nakopnutí.

Znamená vaše výhra nad Nymburkem jeho ústup, anebo pokračuje vzestup Opavy?

V této sezoně to s nimi máme na zápasy 2:2, ale ty nejdůležitější duely nás ještě čekají. Hlavně musíme tuhle euforii, to všechno přenést do zbytku ligy. Musíme vydržet a doufejme, že něco takové zopakujeme ještě později v této sezoně.

Takže Nymburk se musí obávat o další titul?

Doufám, že ano, ale nebudeme předbíhat. Přece jenom nás čeká ještě několik utkání v nadstavbě a ani play off nebude snadné. Ostatní týmy jsou také kvalitní.