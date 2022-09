Opavští basketbalisté přišli o Klečku. Nechce trápit kolena, tak ukončil kariéru

„S Radimem jsme byli dohodnuti, že měsíc odtrénuje a pak se uvidí,“ řekl opavský sportovní manažer a trenér Petr Czudek. „Nakonec jsme se domluvili, že nemá cenu jeho kolena a tělo trápit, a tak ukončil kariéru.“

Odchody obou hráčů jsou podle Czudka velkým zásahem do opavského mužstva.

„Martin byl hodně platný nejen na hřišti, ale i v kabině a na trénincích. Byl moje prodloužená ruka, x faktor týmu. Už nyní poznáváme, že nám chybí, aby v mužstvu zvedl slovo. S tím se budeme vyrovnávat,“ řekl Petr Czudek. „Radim byl mimo jiné nositel naší výhry nad Nymburkem ve finále letošního Českého poháru.“

Mohli by Opavští získat ještě nějaké posily? „Zatím to necháme tak a uvidíme až podle průběhu sezony,“ podotkl Petr Czudek. „Nějaké hráče máme v merku, ale důležitá je i stabilizace klubu. Můžeme si dovolit jen to, nač máme finance. A to je otázka na Radima.“

Kouč odkázal na předsedu představenstva klubu Radima Vysockého. „V tuto chvíli máme sezonu pokrytou, přibyli nám sponzoři. Komerčních peněz máme téměř dvakrát více než loni,“ uvedl Vysocký, leč částku neprozradil. „Pořád ale nejsme na tom tak, abychom mohli říct, že vezmeme dalšího hráče, a tím navýšíme rozpočet řádově o nějakých patnáct procent... Zahraniční posila stojí relativně dost peněz. Pokud by ale Petr přišel a řekl, že potřebuje dalšího hráče, nevidím to nereálně.“