Čtyřnásobný šampion NBA Thompson míří z Golden State do Dallasu

Jedenáctý hráč draftu z roku 2011 změní působiště poprvé v kariéře. Podle ESPN bude součástí výměny mezi třemi týmy také odchod Joshe Greena z Dallasu do Charlotte.

Thompson je jedním z nejlepších ligových střelců z dlouhé vzdálenosti. Patří mu šesté místo v historickém pořadí podle počtu tříbodových košů (2481). S Warriors získal tituly v letech 2015, 2017, 2018 a 2022, ale letos prošel s týmem z desátého místa v Západní konferenci jen do předkola play off a v něm hned vypadl. Podle ESPN měl v dosavadním působišti nabídku na čtyřletou smlouvu a lepší finanční podmínky, rozhodly ale větší šance na zisk pátého titulu, které by měl mít v Dallasu po boku dalších hvězdných střelců Luky Dončiče a Kyrieho Irvinga.

Pětinásobný účastník Utkání hvězd dosud odehrál v NBA 793 zápasů základní části s průměrem 19,6 bodu, v play off přidal dalších 158 startů. V uplynulém ročníku ale poprvé od nováčkovského roku zažil i pocity náhradníka a s průměrem 17,9 bodu se prvně po sedmi sezonách nedostal přes dvacetibodovou hranici. Za Golden State odehrál celkem 11 sezon, o dvě celé přišel kvůli zraněním.