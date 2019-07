Chtěla jsem být jako Lois Laneová, říká nejvyšší česká novinářka

Snad proto, že na svůj premiérový start v reprezentaci čekala až do čtyřiadvaceti, příležitosti ve výběru pro nedávnou univerziádu v italské Neapoli si kromobyčejně považuje.

„Asi tři roky zpátky jsem procházela těžším obdobím a našla jsem obrázek s českým dresem a mým číslem 13. Hned jsem si ho stáhla a to mi posloužilo jako motivace k tvrdé práci. Tohle léto se mi můj sen konečně splnil. Když jsem na sebe poprvé oblékla reprezentační dres, měla jsem husí kůži,“ vypráví vysokánská reprezentantka.

„Jsem vděčná, že jsem mohla hrát za Českou republiku,“ děkuje svým objevitelům Danu Kuruczovi a Ivanovi Zacharovi. A obratem si říká i po pozornost šéfů áčka v čele s trenérem Štefanem Svitkem: „Mým dalším cílem je posunout se zase o úroveň výš a zahrát si za seniorskou reprezentaci.“

Klára Břicháčová ve vysněném dresu:

V rodném listu má Klára Břicháčová jako místo narození uvedeno Praha 2, jenže z hlavního města si toho moc nepamatuje. Když jí byl rok a půl, přestěhovala se s maminkou za prarodiči do Kalifornie.

„Můj otec s námi netrávil moc času, proto mamka rozhodla, že se stěhujeme do Ameriky k babičce a dědovi, kteří tam už žili,“ vysvětluje první velkou změnu ve svém životě.

Do Česka na návštěvu

Do Prahy se pak vrátila v šesti letech, když přijela navštívit tetu se strýcem. „Pamatuji si, že jsme dávali jogurt do mrazáku, aby z něho byla zmrzlina. Často jsme si chodili hrát na hřiště a velmi mě fascinovaly kopce v naší čtvrti. U nás v Kalifornii jsem nic takového neviděla,“ vybavuje si Klára. „Mezi moje nejoblíbenější vzpomínky ovšem patří sbírání jahod a borůvek v lese.“

I v Americe vyčuhovala, vždycky.

Už ve školce byla vyšší než jedna z jejích učitelek a v šesté třídě měřila 183 centimetrů. „Kvůli své výšce jsem taky byla vcelku nemotorná, měla jsem špatnou koordinaci, proto mě rodina zprvu nechtěla nechat hrát kontaktní sport. Dodnes mám jizvy na loktech od všech těch pádů,“ ukazuje s úsměvem.

V sedmé třídě se Klára přestěhovala znovu, do Texasu. A začal její basketbalový příběh. V nové škole si jí už na chodbě všiml trenér, okamžitě se s ní dal do řeči a jal se ji přemlouvat.

Tehdy Klára s basketem začala a už nepřestala. Těšila se velkému zájmu univerzit. Nejprve si vybrala Texas Christian University ve Fort Worth, ze které po dvou letech odešla k rivalům, na dallaskou Southern Methodist University.

Ovšem zájem tuzemských reprezentačních trenérů ani přes své parametry nepociťovala. Možná i proto, že tou dobou už pro Ameriku nebyla Klárou Břicháčovou, ale Klarou Bradshaw. Přijala příjmení svého otčíma a zároveň se zbavila toho pro Anglosasy nevyslovitelného jazykolamu.

Máš český pas? Nikomu o tom neříkej!

Ve druhém ročníku na vysoké škole se kalifornská Pražanka trenérce dokonce svěřila s tím, že má i české občanství a pas...

„No a ona mi řekla, že si to mám nechat pro sebe. Nevěděla jsem, co s tím mám dělat, tak jsem dělala, co mi řekli trenéři. Až po delší době jsem zjistila, jaká to je skvělá věc,“ vzpomíná. „Asi se báli, že bych mohla jezdit hrát do Čech. Ale tam o mně nikdo nevěděl.“

Klára Břicháčová jako basketbalistka v NCAA:

Český pas jí teď velice dobře slouží. Loni získala první profesionální angažmá v německém Chemnitzu. „A v únoru mi na facebook přišla zpráva od pana Zachary z univerziádního výběru. Když jsem zjistila, že za Česko můžu hrát, byla jsem nadšená,“ popisuje zrod své reprezentační šance.

Jaký pro ni byl basketbalový přesun z Ameriky do Evropy?

„Univerzitní basketbal je hodně o byznysu. Očekávání jsou každý rok obrovská a je tam velký tlak a stres. Když jsem na univerzitu přišla, chtěla jsem hrát pro jednoho trenéra, jehož jsem si vybrala. Nakonec jsem ale hrála po čtyři různé hlavní trenéry. Na univerzitě dělá mnoho trenérů rozhodnutí podpořená financemi a už tolik nemyslí na hráčky,“ popisuje Klára Břicháčová stinnou stránku americké basketbalové scény.

To v Německu prý ke svému sportu znovu našla lásku, ovšem samotný Chemnitz jí k srdci příliš nepřirostl. „Lidé byli chladní a téměř nikdo neuměl anglicky - ani ty úplně nejzákladnější věci. Občas bylo opravdu těžké se dorozumět. Oproti Praze to byl veliký rozdíl, ačkoliv je to jen dvě hodiny autem,“ byla překvapená.

Na podzim zamíří pro změnu do Belgie a bude hájit barvy Spirou Charleroi, klubu, jemuž sbírali úspěchy hlavně muži včetně Jiřího Welsche či Pavla Pumprly.

„A mým snem je zakončit kariéru v České republice,“ říká si usměvavá blondýnka o další angažmá. „Jsem vděčná a šťastná, že se můžu živit sportem. Až mi to přestane přinášet radost, skončím.“

Klára Břicháčová jako absolventka dallaské Southern Methodist University

Před univerziádou strávila Klára v Česku více než měsíc a dostala šanci své krajany více poznat.

„Samozřejmě tu jsou nějaké rozdíly. Líbí se mi, že je tu velmi dostupná veřejná doprava. Děti jsou tu více samostatné, mnohokrát jsem potkala spoustu dětí, jak šly někam samy. V Americe se hodně jezdí autem a mnoho lidí se opravdu osamostatní až při příchodu na vysokou,“ shrnuje své dojmy.

Klára Břicháčová a její rodiště:

A zaznamenala i českou odtažitost - alespoň v porovnání s jihem Spojených států, kde vyrůstala. „Češi méně projevují emoce. Dokonalým příkladem je moje mamka, která v Texasu vyniká. Moc se s lidmi nevybavuje a na nic se přehnaně neptá.“

S mikrofonem za sportem

Sport provázel Kláru Břicháčovou po celou dobu pobytu na univerzitách. Pokud zrovna nehrála a netrénovala, studovala nejprve žurnalistiku; jejím magisterským oborem se stal sportovní management.

Novinářky v reprezentaci V českém reprezentačním výběru pro letošní univerziádu se sešly hned dvě studentky žurnalistiky na amerických vysokých školách. Kláru Břicháčovou zpovídala Michaela Gaislerová, jež navštěvuje North Dakota State University ve Fargu.

„Chtěla jsem být jako Lois Laneová z komiksů o Supermanovi. Dá se říct, že mě inspirovala,“ hovoří dnes pobaveně o svém prvním vzoru.

Jenže postupně se specializovala na to, co je jí blízké. Na basketbal.

„Když jsem bydlela v Dallasu, nabírala jsem zkušenosti jako novinářka skupiny The Ball Out. Psala jsem články o týmu Dallas Wings působícím v WNBA. Měla jsem na starost i americký výběr během přípravy v Texasu před olympiádou v Riu a psala jsem o Final Four ženské NCAA,“ shrnuje Břicháčová to nejlepší ze své dosavadní novinářské kariéry.

Kobe Bryant měří 198 centimetrů, Klára Břicháčová také:

U basketbalu by pak ráda zůstala právě prostřednictvím žurnalistiky.

Psát chce o tom, k čemu má nejblíž. K univerzitní NCAA. S nejvyšší českou novinářkou se tak bude potkávat hlavně americké publikum.