Sluneta našla posilu pod koš, z Komárna přichází Lawrence. Autrey mizí z Česka

Sedmadvacetiletý Lawrence během studentských let nastupoval v NCAA za Arizona State Sun Devils, později působil v novozélandském Otago Nuggets, švýcarském Luganu či maďarském Aszfaltu. Naposledy hrál 202 centimetrů vysoký pivot či křídelník ve slovenském Komárně, kde měl skvělá čísla, na palubovce trávil skoro 30 minut, v průměru si připisoval 17,5 bodu a 6,7 doskoku. „Klub se tam dostal do finančních potíží, proto ho uvolnili a my jsme využili situace,“ osvětlil Hrubý, jak se zrodil příchod nováčka.
Hráče pod koš hledal od listopadu, kdy propustil J. D. Eatmona, nepovedenou náhradu za již dříve vyhozeného Shamarkuse Kennedyho. I proto teď vybíral tak dlouho. „Nechtěli jsme znovu šlápnout vedle, ale hlavně těch pětek moc není. Buď jsou strašné, nebo strašně drahé,“ vysvětluje Hrubý. Trpělivost se mu vyplatila. „S příchodem Kimaniho se zvyšuje náš potenciál, splnili jsme první cíl, což byl postup do skupiny A1, teď se chceme dostat do první šestky a vyhnout se předkolu play off,“ nalajnoval šéf.
Definitivně padla možnost, že by Slunetu posílil rozehrávač Lamb Autrey, který dříve za Ústí nastupoval a teď se s ním nějakou připravoval. „Na perimetru jsme problém neměli, dlouhodobě jsme potřebovali posílit hlavně pod košem. Můžu říct, že Lamb určitě nepřijde, dokonce si už našel angažmá jinde,“ prozradil Hrubý. Oblíbenec ústeckého publika nebude působit v české lize. „Jde do exotické země. S Lambem máme nadstandardní vztahy, drásalo mi srdce, když se musel dívat na naše zápasy jen z hlediště. Je to kvalitní hráč, přeju mu, aby hrál. Všechno to teď do sebe zapadlo,“ těší Hrubého.