Sluneta našla posilu pod koš, z Komárna přichází Lawrence. Autrey mizí z Česka

Ondřej Bičiště
  13:55
Basketbalová Sluneta po dlouhém hledání našla vytouženou posilu pod koš. Do šestého týmu ligové tabulky přichází z Komárna Američan Kimani Lawrence. „Je to pohyblivý hráč, který může alternovat na pozicích pět a čtyři. Nebojí se kontaktu, dokáže skórovat ve vnitřním prostoru a týmu dodává energii,“ říká Tomáš Hrubý, ústecký generální manažer.

Kimani Lawrence v dresu Arizona State. | foto: Profimedia.cz

Sedmadvacetiletý Lawrence během studentských let nastupoval v NCAA za Arizona State Sun Devils, později působil v novozélandském Otago Nuggets, švýcarském Luganu či maďarském Aszfaltu. Naposledy hrál 202 centimetrů vysoký pivot či křídelník ve slovenském Komárně, kde měl skvělá čísla, na palubovce trávil skoro 30 minut, v průměru si připisoval 17,5 bodu a 6,7 doskoku. „Klub se tam dostal do finančních potíží, proto ho uvolnili a my jsme využili situace,“ osvětlil Hrubý, jak se zrodil příchod nováčka.

V kulichu na basket. Ústecký šéf splnil sázku, basu s ním drželi i fanoušci

Hráče pod koš hledal od listopadu, kdy propustil J. D. Eatmona, nepovedenou náhradu za již dříve vyhozeného Shamarkuse Kennedyho. I proto teď vybíral tak dlouho. „Nechtěli jsme znovu šlápnout vedle, ale hlavně těch pětek moc není. Buď jsou strašné, nebo strašně drahé,“ vysvětluje Hrubý. Trpělivost se mu vyplatila. „S příchodem Kimaniho se zvyšuje náš potenciál, splnili jsme první cíl, což byl postup do skupiny A1, teď se chceme dostat do první šestky a vyhnout se předkolu play off,“ nalajnoval šéf.

Definitivně padla možnost, že by Slunetu posílil rozehrávač Lamb Autrey, který dříve za Ústí nastupoval a teď se s ním nějakou připravoval. „Na perimetru jsme problém neměli, dlouhodobě jsme potřebovali posílit hlavně pod košem. Můžu říct, že Lamb určitě nepřijde, dokonce si už našel angažmá jinde,“ prozradil Hrubý. Oblíbenec ústeckého publika nebude působit v české lize. „Jde do exotické země. S Lambem máme nadstandardní vztahy, drásalo mi srdce, když se musel dívat na naše zápasy jen z hlediště. Je to kvalitní hráč, přeju mu, aby hrál. Všechno to teď do sebe zapadlo,“ těší Hrubého.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Olympionici před lety. Jak vypadali čeští reprezentanti, když byli ještě malé děti

Zleva Ester Ledecká, Eva Adamczyková a Martina Sáblíková.

Na olympijské hry do Milána a Cortiny míří rekordní počet českých sportovců. Mezi 114 reprezentanty jsou ostřílení olympionici i úplní debutanti. Jak ale vypadali v době, kdy ještě netušili, že...

Podivná hra o halu v Pardubicích. Miliardář Dědek tlačí město: Plaťte

DD Arena. Vizualizace pardubické hokejové a multifunkční haly, která má pojmout...

Měl to být největší projekt svého druhu na světě – nová hokejová a zároveň multifunkční aréna, kam by se vešlo přes 22 tisíc diváků. Mělo jít rovněž o projekt, který z obecních či státních peněz...

Tři ze šesti sjezdařek spadly, pro Vonnovou letěl vrtulník. Crans Montana ruší závod

Američanka Lindsey Vonnová byla po sjezdu v Crans Montaně transportována...

Minulý víkend Ester Ledecká vítězila na snowboardu. Nyní se přesunula do Crans Montany, kde ji má čekat olympijská generálka na lyžích. Bude ale značně ochuzená. Páteční sjezd totiž organizátoři...

OBRAZEM: Svetry v akci. Jak vypadal nevšední hokejový open air víkend

Povrly Outdoor Hockey Games, pohled z ptačí perspektivy.

Dlouho jej český hokej nezažil a možná ani dlouho nezažije. Víkend pod otevřeným nebem v Povrlech znamenal návrat ke kořenům. Na venkovní stadion. Chomutovští organizátoři napěchovali třídenní...

Sluneta našla posilu pod koš, z Komárna přichází Lawrence. Autrey mizí z Česka

Kimani Lawrence v dresu Arizona State.

Basketbalová Sluneta po dlouhém hledání našla vytouženou posilu pod koš. Do šestého týmu ligové tabulky přichází z Komárna Američan Kimani Lawrence. „Je to pohyblivý hráč, který může alternovat na...

3. února 2026  13:55

Straka zkouší najít angažmá v USA. I kvůli rodině. Zatím spíš oťukávání, říká kouč

František Straka na lavičce Košic během utkání proti Dunajské Stredě.

Trénoval kluby v Evropě, Asii, Africe i Austrálii. Zbývá mu Amerika. „Zatím je to jen takové oťukávání,“ říká fotbalový kouč František Straka k případnému angažmá ve Spojených státech. Byl byl...

3. února 2026  13:05

Telefonát z Turína. Aleši, pojedeš? Kotalík vzpomíná na bronz s týmem na zlato

Ottawa - Buffalo, Aleš Kotalík oslavuje vstřelení branky.

Zažíval výbornou sezonu. V Buffalu patřil k oporám, ale když trenér Alois Hadamczik volil jména pro olympijský turnaj v Turíně v roce 2006, v tehdy nabitém českém útoku se na Aleše Kotalíka...

3. února 2026

Krize neexistuje. Nepijeme. Neumannová cepovala dceru, komentuje i její pozadí

Kateřina Neumannová (vlevo) a Lucie Neumannová na Jizerské padesátce 2026

Že mít za mámu slavnou lyžařku a olympijskou vítězku k tomu je někdy „za trest“, se znovu přesvědčila Lucie Neumannová. Nadějná atletka se opět postavila na start jednoho ze závodů lyžařské Jizerské...

3. února 2026  12:43

Celou sezonu nás drží, chtěli jsme otočit kvůli Malíkovi, hlásil plzeňský Měchura

Adam Měchura z Plzně slaví gól proti Spartě.

Dvěma trefami pomohl k pondělní výhře nad Spartou 4:1, v sezoně se posunul už na šestnáct gólů, plzeňský útočník Adam Měchura zároveň vévodí klubové tabulce střelců. „Ten zápas jsme chtěli otočit...

3. února 2026  12:40

Deset bodů za večer, to nedokázal ani Gretzky! Úžasný rekord slaví padesátiny

Premium
7. února 1976 Darryl Sittler (27) šesti brankami a čtyřmi asistencemi zařídil v...

Co se to děje? Zase Sittler! Vážně mě nešálí zrak? Opravdu se mi nezdají tyhle neuvěřitelné scény? V myslích diváků sedících v posvátné aréně Maple Leaf Gardens se mísil jásot s údivem. Reportéři...

3. února 2026

Můžeme hrát s kýmkoliv, ví po zápase s Plzní Prebsl. Návrat do Slavie ve hře nebyl

Stoper karvinských fotbalistů Filip Prebsl brání plzeňského útočníka Daniela...

S mužstvem se připravoval dva týdny, ale až tři dny před úvodním utkáním jarní části první fotbalové ligy bylo jasno – stoper Filip Prebsl přestoupil ze Slavie Praha do MFK Karviná.

3. února 2026  11:35

Trápení pokračuje, Chytil znovu nedohrál. Zranění hlavy? Snad ne, doufá trenér

Filip Chytil se natahuje po kotouči.

Zdá se, že zdravotním problémům se jen tak nevyhne. Respektive se to Filipu Chytilovi spíše nedaří. Útočník Vancouveru nedohrál noční duel v NHL proti hokejistům Utahu (2:6) kvůli zatím...

3. února 2026  11:35

Rychlobruslařská partnerka Jakea Paula na olympiádu dorazila stylově tryskáčem

Rychlobruslařská olympionička Jutta Leerdamová dorazila na zimní hry do Milána...

Nizozemská rychlobruslařka Jutta Leerdamová dorazila na zimní olympijské hry do Milána netradičně. Do místa dějiště přiletěla soukromým letadlem, jehož výzdoba byla laděná do olympijských barev a...

3. února 2026  11:33

Krmenčík ví: Co řekne trenér, to je svaté. Skuhravý zase říká: Bezmezně mu věřím

Útočník Michael Krmenčík ze Slovácka se snaží hlavičkovat přes Ondřeje...

Byly tři, zůstala jedna. Z tria útočných věží si vybral trenér fotbalistů Slovácka Roman Skuhravý pro jarní bitvu o udržení v Chance lize pro někoho možná překvapivě Michaela Krmenčíka.

3. února 2026  11:30

Generální manažer Nashvillu a bývalý kouč Trotz končí, chce se víc věnovat rodině

Barry Trotz

Generální manažer hokejistů Nashvillu v zámořské NHL Barry Trotz se rozhodl ve funkci skončit. Bývalý dlouholetý trenér, který v roce 2018 dovedl Washington k zisku Stanleyova poháru, ještě zůstane...

3. února 2026  11:20

Pro Ukrajince je zdegenerovaný, pro Haška hloupý. Šéf fotbalu chce zpátky Rusko

Prezident FIFA Gianni Infantino při losu MS 2026.

Až dosud spíš jen významně naznačoval. Možná testoval, jakou budou mít jeho slova odezvu. Jestli pro ně získá dostatečnou podporu? Jestli pro svůj záměr dostane zelenou? Teď už se Gianni Infantino,...

3. února 2026  11:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.