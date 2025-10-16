Nymburk má šestého cizince, pivot Feazell má pomoct hlavně v Lize mistrů

Šestadvacetiletý Feazell nastupoval v minulé sezoně za Bamberg a izraelský Ramat Gan. V německé lize měl průměry 10,6 bodu a 5,2 doskoku.
V české lize může nastoupit v zápase maximálně pět zahraničních hráčů. V Lize mistrů smí hrát až sedm cizinců. „Od začátku sezony jsme měli v plánu přivést ještě šestého zahraničního hráče. KeyShawna jsme sledovali dlouho, zajímali jsme se o něj už před rokem, teď přišla příležitost ho získat. Věříme, že týmu pomůže k úspěchu v Lize mistrů,“ řekl generální ředitel Nymburka Ladislav Sokolovský.
Nymburk vstoupil do Ligy mistrů výhrou nad ázerbájdžánským Sabahem 93:65. V úterý podlehl ve druhém utkání skupiny B doma francouzskému Chalonu 95:97 po druhém prodloužení.