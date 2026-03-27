Písecká smůla bobtná. Týmlovi končí životní sezona dřív, zas se vážně zranil

  10:19
Kevin Týml si vážně poranil koleno a čeká ho dlouhá pauza. Čtyřiadvacetiletý basketbalista Písku a českého národního týmu má po středečním ligovém utkání s Ústím nad Labem přetržený přední zkřížený vaz a natržené postranní vazy. Jihočeský klub to uvedl na sociálních sítích.
Kevin Týml z Písku se raduje. | foto: Vít Koubek / Sršni Photomate Písek

Matěj Svoboda z Nymburka útočí na písecký koš, brání ho Kevin Týml.
Kevin Týml během tréninku české basketbalové reprezentace v Poděbradech.
Kevin Týml hovoří na reprezentačním srazu s českými novináři.
Kevin Týml na tréninku české reprezentace v Poděbradech.
Pro Sršně je Týmlovo zranění další velkou ztrátou. Už téměř měsíc nemá trenér Jan Čech k dispozici dalšího reprezentanta Martina Svobodu. Čtyřiadvacetiletý pivot si v utkání kvalifikace mistrovství světa ve Slovinsku přetrhl vaz v kotníku a vypadl ze hry na několik týdnů.

Pro Týmla předčasně skončila životní sezona, v níž se díky svým výkonům před měsícem poprvé podíval i do reprezentace. S průměrem přes 18 bodů na zápas je druhým nejlepším střelcem NBL.

„Kevina v nejbližší době čeká nejen operace, ale i mnohaměsíční pauza, která se potáhne i napříč příští sezonou. Je to krutá zpráva nejen pro všechny Sršně, ale hlavně pro něho samotného,“ uvedl písecký klub, který je šestý v tabulce nadstavbové skupiny A1.

Zranění kolena utrpěl Týml i v loňském play off proti Děčínu a také tehdy musel na operaci.

