Písecká smůla bobtná. Týmlovi končí životní sezona dřív, zas se vážně zranil

Pro Sršně je Týmlovo zranění další velkou ztrátou. Už téměř měsíc nemá trenér Jan Čech k dispozici dalšího reprezentanta Martina Svobodu. Čtyřiadvacetiletý pivot si v utkání kvalifikace mistrovství světa ve Slovinsku přetrhl vaz v kotníku a vypadl ze hry na několik týdnů.
Pro Týmla předčasně skončila životní sezona, v níž se díky svým výkonům před měsícem poprvé podíval i do reprezentace. S průměrem přes 18 bodů na zápas je druhým nejlepším střelcem NBL.
„Kevina v nejbližší době čeká nejen operace, ale i mnohaměsíční pauza, která se potáhne i napříč příští sezonou. Je to krutá zpráva nejen pro všechny Sršně, ale hlavně pro něho samotného,“ uvedl písecký klub, který je šestý v tabulce nadstavbové skupiny A1.
Zranění kolena utrpěl Týml i v loňském play off proti Děčínu a také tehdy musel na operaci.