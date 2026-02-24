Už není jen snílkem z Havířova. Týml přes Písek prorazil do repre: Chci přesvědčit

Autor:
  6:58
Nepřestával věřit. Ale zkuste si uchovávat reprezentační ambice, když vysedáváte na lavičce. Kevin Týml marně čekal na výraznější šanci v Ostravě, a tak vyrazil vyzkoušet basketbalovou štěstěnu na jih Čech. V Písku dostal důvěru, jejíž usilovné splácení ho vyneslo až tam, kam se dlouho toužil probojovat. Do národního týmu.
Kevin Týml hovoří na reprezentačním srazu s českými novináři.

Kevin Týml hovoří na reprezentačním srazu s českými novináři. | foto: Václav Mudra / CZ.BASKETBALL

Kevin Týml během tréninku české basketbalové reprezentace v Poděbradech.
Kevin Týml na tréninku české reprezentace v Poděbradech.
Česká reprezentace na srazu před kvalifikačními duely o MS se Slovinskem.
Kevin Týml z Písku se raduje.
32 fotografií

„Zní to neuvěřitelně, před sezonou bych na něco takového ani nepomyslel,“ culil se čtyřiadvacetiletý křídelník během mediálního dne v Poděbradech. „Chci tady nasbírat co nejvíc zkušeností. Když se podívám kolem, je tady spousta kluků, od kterých se můžu něco naučit.“

Je zvyklý, že cesty k jeho cílům bývají klikaté.

A řeč není jen o reprezentaci, kterou nyní čekají dva zápasy se Slovinskem v kvalifikaci o mistrovství světa 2027.

Když se v domovském Havířově loučil s mládežnickými kategoriemi na svém instagramu k fotce s Janem Veselým z roku 2012 připsal: „Předal mi míč za vítězství v trestných hodech. Asi mi ten moment změnil život. Moje basketbalová kariéra začala. Nikdy jsem ani nevěděl, kam se dá dostat v tomhle sportu...“

Snílek z nějakého zapadákova, jak se sám označil, se na palubovce mezi bezednými koši našel. Bavilo ho střílet, najíždět do zakončení, podstupovat souboje jeden na jednoho.

Také proto se poté rval o příležitost mezi dospělými v Ostravě.

Ale výraznější role stále nepřicházela.

Potenciál v něm viděl Písek, kam zamířil v prosinci 2023. Odehrál dva zápasy, ve druhém z nich nastřílel USK Praha 20 bodů.

Kvalifikace o MS 2027

v Koperu a Jihlavě

Ve druhém reprezentačním okně kvalifikace se čeští basketbalisté utkají dvakrát se Slovinskem. První zápas odehrají v pátek 27. února od 18.30 v Koperu, odvetu pak v neděli 1. března od 18.00 v Jihlavě.

Jenže přišla další zákruta v podobě zranění. „Tehdy se rozhodovalo, jestli půjdu zpátky do Ostravy, nebo si mě Písek nechá. Myslím si, že jsem všechny v klubu po těch dvou zápasech přesvědčil, že na to mám.“

Znovu byl fit až v březnu, během jara Sršni sice udrželi nejvyšší soutěž, do play off se ovšem neprobojovali.

Ještě před začátkem léta měl ale Týml jistotu – na jihu Čech zůstává.

Že mu to ve žluto-černých barvách klapalo, možná nepřekvapí. S týmovými tahouny Vojtěchem Sýkorou a Martinem Svobodou už dříve hrával basketbal 3x3.

A stejné kumpány má i na aktuálním srazu v Poděbradech. „Ani mě moc nepřipravovali. Jen jsem si zjišťoval, jaké oblečení tady musíme mít,“ vykládal Týml, který si jedinečnou příležitost užíval.

Musíme být připravení, že Saty nebude, ví Bartoň. Ve Slovinsku čeká nejtěžší zápas

„Vždycky jsem doufal, ale nikdy jsem si upřímně nemyslel, že se na reprezentační sraz podívám,“ líčil. „Zatím super, nemůžu si na nic stěžovat. Jen mě trochu bolí prst, ale to je maličkost.“

Není to totiž zase tak dávno, co řešil vážnější lapálie.

V loňském play off si v sérii s Děčínem zranil koleno a musel na operaci. „To už bylo náročné na hlavu. Sezonu jsem nezačínal úplně v nejlepším rozpoložení – mentálním, ani fyzickém. Rozehrál jsem se v první lize a pak jsem zase začal nabírat sebevědomí.“

Do životní formy ho vytáhla důvěra kouče Jana Čecha i další okolnosti, které písecký výběr v průběhu aktuálního ročníku trápí. „Ačkoliv to může znít blbě, pomohlo mi, že jsme měli větší marodku. V určitých momentech jsem musel brát zodpovědnost na sebe a díky tomu jsem se posunul,“ přibližuje Týml.

Kevin Týml během tréninku české basketbalové reprezentace v Poděbradech.

Vyhoupl se natolik, že se v současnosti chlubí průměry – téměř 27 odehraných minut na zápas, 17,3 bodu, 3,3 doskoku a 2,6 asistence. Taková čísla ho řadí mezi nejužitečnější desítku hráčů v Maxa NBL.

I proto se našel v patnáctičlenné nominaci Luboše Bartoně, který rovněž řešil zdravotní trable řady hráčů. Reprezentační kouč vyhlásil: „Má zatím velmi dobrou a hlavně konzistentní sezonu. Výborně střílí a zakončuje, umí hrát jeden na jednoho. Chci ho vidět v konfrontaci s ostatními.“

„Taková slova jsou pro mě velkou motivací. Cítím, že můžu zase udělat velký krok. Uvidíme, jestli zase chytím šanci za pačesy,“ hlásil Týml, který si zároveň uvědomoval, že mu souhra náhod velmi pomohla. „Nedokážu říct, jaké jsou moje šance do budoucna. Teď mám pár dní na to, abych trenéry přesvědčil, že do finální dvanáctky patřím.“

A i kdyby se nakonec na konečnou soupisku nedostal, už jen samotný reprezentační sraz pro něj představuje obrovskou satisfakci.

„Věřím v osud, ve štěstí. Mělo to tak být. Vždycky jsem tušil, že dokážu prorazit. Jen jsem si musel počkat na příležitost.“

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: výsledky olympijského turnaje

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastnili hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v prodloužení....

ZOH 2026: výsledky závodů na olympiádě v Miláně a Cortině den po dni

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 jsou u konce. Největší sportovní svátek hostila italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na kompletní výsledky.

Češi na ZOH 2026: medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou za námi a české výpravě se na nich dařilo. Celkem vybojovala pět medailí. Zuzana Maděrová získala senzační zlato, Metoděj Jílek přidal zlato a stříbro, Eva Adamczyková...

Zlatí hoši z Nagana. Jak vypadali v době své kariéry a jak vypadají dnes?

Zlatí hoši z Nagana 1998.

Olympijský hokejový turnaj mužů už je v plném proudu. Přes rozpačitý start má český tým v hlavě ambici navázat na předešlé olympijské úspěchy, nad nimiž dodnes vyčnívá legendární zlaté Nagano 1998....

Česko - Kanada 3:4P. Krutý konec na olympiádě, hokejisté sahali po senzaci

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Snažili se, dělali, co mohli. Velkého favorita dlouho trápili, ještě tři a půl minuty před vypršením základní hrací doby dokonce vedli. Nakonec se však čeští hokejisté loučí s olympijským turnajem v...

Bartůňková zdolala Volynetsovou. Fruhvirtová v Austinu nevyužila mečbol

Nikola Bartůňková v osmifinále Ostrava Open dobíhá míček.

Nikola Bartůňková zvládla na tenisovém turnaji v Austinu po kvalifikaci i první kolo hlavní soutěže. Devatenáctiletá česká hráčka porazila na tvrdém povrchu v Texasu domácí Katie Volynetsovou, v...

23. února 2026  22:36,  aktualizováno  24. 2. 7:25

Už není jen snílkem z Havířova. Týml přes Písek prorazil do repre: Chci přesvědčit

Kevin Týml hovoří na reprezentačním srazu s českými novináři.

Nepřestával věřit. Ale zkuste si uchovávat reprezentační ambice, když vysedáváte na lavičce. Kevin Týml marně čekal na výraznější šanci v Ostravě, a tak vyrazil vyzkoušet basketbalovou štěstěnu na...

24. února 2026  6:58

Jaké budou zimní hry 2030. S ledolezením v programu a Jílkem v Nizozemsku?

Premium
Milán a Cortina předaly (zimní) olympijskou štafetu Francouzským Alpám.

Zatímco letošní zimní olympiáda v Itálii byla rozprostřená po celém severu země, připravte se, že ta příští v Nice a Francouzských Alpách bude v únoru 2030 ještě roztříštěnější. Jestliže v Itálii se...

24. února 2026

Americké hokejistky odmítly pozvání do Bílého domu. Upřednostnily jiné akce

Hokejistky USA v dramatickém prodloužení porazily Kanaďanky 2:1 a získávají...

Americké hokejistky po vítězství na olympijském turnaji odmítly pozvání prezidenta Donalda Trumpa, aby byly přítomny jeho úternímu projevu o stavu unie ve Washingtonu. Americký hokejový svaz uvedl,...

23. února 2026  23:27

Obrození United pod Carrickem trvá dál. Manchester zvládl i zápas na Evertonu

Gólová radost Benjamina Šeška z vedoucí branky na Evertonu.

Fotbalisté Manchesteru United zvládli pondělní dohrávku 27. kola anglické Premier League. Na hřišti Evertonu zvítězili 1:0 díky gólu střídajícího Benjamina Šeška. Manchester díky výhře poskočil na...

23. února 2026  20:50,  aktualizováno  23:23

Morrissey se z olympiády vrátil zraněný. Winnipeg jej bude postrádat delší dobu

Michal Kempný a proti němu stojící Kanaďani Nathan Mackinnon, Nick Suzuki a...

Hokejisté Winnipegu se budou muset v NHL delší dobu obejít bez obránce Joshe Morrisseyho, který se vrátil se zraněním z olympijských her v Miláně.

23. února 2026  21:55

Evropský úspěch přináší házenkářům Karviné i starosti finančního rázu

Pivot karvinských házenkářů Jan Užek se protlačil ke střele.

Navzdory bookmakerům, podle jejichž kurzů byli outsidery, házenkáři Baníku Karviná postoupili přes Balatonfüredi do čtvrtfinále Evropského poháru. Karvinští po domácí výhře 30:28 vyhráli i v neděli v...

23. února 2026  20:17

Messi byl po debaklu rozladěný, mířil ke kabině rozhodčích

Lionel Messi v zápase proti New York Red Bulls.

Lionel Messi po úvodním utkání nové sezony americké MLS vzbudil pozornost svým chováním mimo hřiště. Po porážce Interu Miami 0:3 na stadionu Los Angeles FC zamířil bezprostředně po zápase do útrob...

23. února 2026  18:48

Na jaře řešila: Budu vůbec chodit? Italská tygřice a jeden z největších comebacků her

Italka Federica Brignoneová se dvěma zlatými olympijskými medailemi

Když po nedělním konci olympijských her dostala otázku, aby se za uplynulými dvěma týdny ohlédla, jen kroutila hlavou: „Stále mi připadají bláznivé.“ Před deseti měsíci italská alpská lyžařka...

23. února 2026  18:01

Musíme být připravení, že Saty nebude, ví Bartoň. Ve Slovinsku čeká nejtěžší zápas

Luboš Bartoň během tréninku české basketbalové reprezentace v Poděbradech.

Reprezentační premiéru zvládl Luboš Bartoň na výbornou, kvalifikaci o mistrovství světa 2027 zahájil dvěma vítězstvími. Nyní ho však s basketbalovým národním týmem čeká další výzva. Minimálně v...

23. února 2026  17:55

Coufal splnil poslední přání fanouškovi s onemocněním ALS. Dovezl rodině dresy

Obránce Hoffenheimu Vladimír Coufal se snaží přihrát přes Harryho Kanea z...

Fotbalový reprezentant Vladimír Coufal splnil poslední přání fanouškovi, který podlehl amyotrofické laterální skleróze (ALS). Lubomír Šerl si těsně před smrtí přál pro vnuky podepsané dresy Slavie,...

23. února 2026  17:39

Mohla jsem přijít o nohu, přiznala Vonnová. Prozradila, kdo ji zachránil

Pád Lindsey Vonnové na trati olympijského sjezdu v Cortině. (8. února 2026)

Hvězdná lyžařka Lindsey Vonnová přiznala, že kvůli vážnému zranění z pádu v olympijském sjezdu mohla přijít o nohu. Jednačtyřicetiletá Američanka, která do závodu nastoupila s přetrženým vazem v...

23. února 2026  17:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.