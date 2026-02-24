Už není jen snílkem z Havířova. Týml přes Písek prorazil do repre: Chci přesvědčit

„Zní to neuvěřitelně, před sezonou bych na něco takového ani nepomyslel,“ culil se čtyřiadvacetiletý křídelník během mediálního dne v Poděbradech. „Chci tady nasbírat co nejvíc zkušeností. Když se podívám kolem, je tady spousta kluků, od kterých se můžu něco naučit.“
Je zvyklý, že cesty k jeho cílům bývají klikaté.
A řeč není jen o reprezentaci, kterou nyní čekají dva zápasy se Slovinskem v kvalifikaci o mistrovství světa 2027.
Když se v domovském Havířově loučil s mládežnickými kategoriemi na svém instagramu k fotce s Janem Veselým z roku 2012 připsal: „Předal mi míč za vítězství v trestných hodech. Asi mi ten moment změnil život. Moje basketbalová kariéra začala. Nikdy jsem ani nevěděl, kam se dá dostat v tomhle sportu...“
Snílek z nějakého zapadákova, jak se sám označil, se na palubovce mezi bezednými koši našel. Bavilo ho střílet, najíždět do zakončení, podstupovat souboje jeden na jednoho.
Také proto se poté rval o příležitost mezi dospělými v Ostravě.
Ale výraznější role stále nepřicházela.
Potenciál v něm viděl Písek, kam zamířil v prosinci 2023. Odehrál dva zápasy, ve druhém z nich nastřílel USK Praha 20 bodů.
Kvalifikace o MS 2027
v Koperu a Jihlavě
Ve druhém reprezentačním okně kvalifikace se čeští basketbalisté utkají dvakrát se Slovinskem. První zápas odehrají v pátek 27. února od 18.30 v Koperu, odvetu pak v neděli 1. března od 18.00 v Jihlavě.
Jenže přišla další zákruta v podobě zranění. „Tehdy se rozhodovalo, jestli půjdu zpátky do Ostravy, nebo si mě Písek nechá. Myslím si, že jsem všechny v klubu po těch dvou zápasech přesvědčil, že na to mám.“
Znovu byl fit až v březnu, během jara Sršni sice udrželi nejvyšší soutěž, do play off se ovšem neprobojovali.
Ještě před začátkem léta měl ale Týml jistotu – na jihu Čech zůstává.
Že mu to ve žluto-černých barvách klapalo, možná nepřekvapí. S týmovými tahouny Vojtěchem Sýkorou a Martinem Svobodou už dříve hrával basketbal 3x3.
A stejné kumpány má i na aktuálním srazu v Poděbradech. „Ani mě moc nepřipravovali. Jen jsem si zjišťoval, jaké oblečení tady musíme mít,“ vykládal Týml, který si jedinečnou příležitost užíval.
„Vždycky jsem doufal, ale nikdy jsem si upřímně nemyslel, že se na reprezentační sraz podívám,“ líčil. „Zatím super, nemůžu si na nic stěžovat. Jen mě trochu bolí prst, ale to je maličkost.“
Není to totiž zase tak dávno, co řešil vážnější lapálie.
V loňském play off si v sérii s Děčínem zranil koleno a musel na operaci. „To už bylo náročné na hlavu. Sezonu jsem nezačínal úplně v nejlepším rozpoložení – mentálním, ani fyzickém. Rozehrál jsem se v první lize a pak jsem zase začal nabírat sebevědomí.“
Do životní formy ho vytáhla důvěra kouče Jana Čecha i další okolnosti, které písecký výběr v průběhu aktuálního ročníku trápí. „Ačkoliv to může znít blbě, pomohlo mi, že jsme měli větší marodku. V určitých momentech jsem musel brát zodpovědnost na sebe a díky tomu jsem se posunul,“ přibližuje Týml.
Vyhoupl se natolik, že se v současnosti chlubí průměry – téměř 27 odehraných minut na zápas, 17,3 bodu, 3,3 doskoku a 2,6 asistence. Taková čísla ho řadí mezi nejužitečnější desítku hráčů v Maxa NBL.
I proto se našel v patnáctičlenné nominaci Luboše Bartoně, který rovněž řešil zdravotní trable řady hráčů. Reprezentační kouč vyhlásil: „Má zatím velmi dobrou a hlavně konzistentní sezonu. Výborně střílí a zakončuje, umí hrát jeden na jednoho. Chci ho vidět v konfrontaci s ostatními.“
„Taková slova jsou pro mě velkou motivací. Cítím, že můžu zase udělat velký krok. Uvidíme, jestli zase chytím šanci za pačesy,“ hlásil Týml, který si zároveň uvědomoval, že mu souhra náhod velmi pomohla. „Nedokážu říct, jaké jsou moje šance do budoucna. Teď mám pár dní na to, abych trenéry přesvědčil, že do finální dvanáctky patřím.“
A i kdyby se nakonec na konečnou soupisku nedostal, už jen samotný reprezentační sraz pro něj představuje obrovskou satisfakci.
„Věřím v osud, ve štěstí. Mělo to tak být. Vždycky jsem tušil, že dokážu prorazit. Jen jsem si musel počkat na příležitost.“