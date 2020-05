Trénoval příliš, a tak dostal zákaz. Vítejte ve sportovním komunismu

Trenéři těch neprestižnějších a nejsledovanějších amerických univerzit jsou placení královsky - a týká se to i postu u mužského basketbalového celku University of Connecticut. Ale zároveň na ně čeká řada nástrah, na které v profisportu narazit nelze.

Udržování amatérského statusu svěřenců je to nejznámější a nejrozporovanější z nich.

O něm je ale příběh Kevina Ollieho jen okrajově.

Čtyřicátník s elegantním knírkem se v minulých letech provinil proti několika normám NCAA. Studenti z Connecticutu vypracovávali pro trenéry statistické zápisy z předsezonních duelů jeho svěřenců.

Videoanalytik hodnotil hráče. Fakticky se tím stal dalším asistentem, čímž se překročil limit v počtu trenérů.

Ollieho kamarád Derek Hamilton se hráčům věnoval individuálně, na půdě školy i mimo univerzitní systém. Tři z basketbalistů UConnu přišli o možnost ve vysokoškolské soutěži nastupovat, protože jim Hamilton zároveň zaplatil bydlení, stravu a zadarmo měli i tréninkové prostory mimo kampus.

Jinak řečeno: Ollie se snažil až příliš. Měl příliš velký počet pomocníků, sbíral příliš velké množství informací a jeho hráči příliš trénovali.

A pokud by o ničem z toho náhodou nevěděl, pak je to také jeho chyba. Coby hlavní trenér o tom vědět měl.

Při rekrutování středoškoláků mu navíc pomáhali slavní hráči Ray Allen a Rudy Gay - ani to se nesmí. Zároveň Olliemu u vyšetřovatelů z NCAA přitížilo, že lhal a mlžil (alespoň to je uvedeno v odůvodnění). A tak loni dostal tříletý zákaz trenérského působení. Nejen v Connecticutu, ale napříč celou soutěží čítající více než tisícovku týmů.

Univerzita ho už před dvěma lety - tedy dlouho před vynesením trestu - vyhodila a předčasně ukončila jeho několikaletou smlouvu. O více než 10 milionů dolarů se teď Kevin Ollie se slavným UConnem pře.

Soudy, arbitráže i komise jsou v posledních dvou letech náplní jeho života. Jak také jinak, když k palubovce se málem nesmí ani přiblížit. Pokud by jej některá vysoká škola najala, musela by prokázat, že ho zaměstnává mimo své sportovní oddělení.

V poslední době vyhrál Ollie arbitráž o legálnost ukončení smlouvy, škola porušila některá z jeho práv. Zato NCAA jeho odvolání proti tříletému trestu zamítla. Zároveň Ollie žaluje svého někdejšího asistenta Glena Millera pro pomluvu.

Connecticut na skandál doplatil kontumací několika zápasů a některými omezeními při lanaření nových hráčů.

Pro Ollieho to celé byla velká rána, kariéru měl rozjetou parádně. Na UConn - kde v letech 1991 až 1995 hrál a studoval - se vrátil v roce 2010. Coby trenérský asistent Jima Calhouna se o necelý rok později radoval z titulu, před šesti lety slavil znovu, už jako kouč hlavní. Ovšem je také pravda, že poslední sezony jeho hráčům moc nevyšly.

Kevin Ollie, trenér Connecticutu, polibkem děkuje své hvězdě Shabazzu Napierovi za titul v NCAA.

Přesto mohl být podobnou legendou jako jeho předchůdce Calhoun (26 let u týmu), jako Mike Krzyzewski v Duke (40 let) nebo Jim Boeheim v Syracuse (44 let).

Místo toho mu od šestačtyřiceti let hrozí předčasný důchod.

I kdyby nakonec byly všechny tresty zrušeny, pověst je v trapu. Jeho advokát Jacques Parenteau se rozhodně neštítí velkých obvinění.

Kritizoval NCAA za to, že mu neumožnila vyzpovídat svědky, kritizuje ji za to, že od něj nepřijímá důkazy. „Během tohoto řízení NCAA opakovaně ukázala, že je její prioritou chránit UConn, ochotně tak činí na úkor Kevina Ollieho,“ křičí Parenteau do světa.

Ollie během seriálu právních pří vytáhl i téma rasismu. Skoro stejné potíže se „zákonem“ NCAA měl také jeho (bílý) předchůdce Calhoun a škola byla za jeho trenérské vlády potrestána, ale on nikoli. S (černým) Olliem to dopadlo úplně jinak, bez milosti dostal padáka.

NCAA je Olliemu zdá se uzavřena, časem nejspíš bude muset vsadit na svět NBA a její farmářské soutěže G-League.

Kevin Ollie při zápasu Connecticutu

Jako hráč zanechal v NBA svou stopu, během 13 let si zahrál celkem za 12 různých týmů (pokud bereme Seattle a Oklahoma City za dvě různé organizace), do Orlanda zamířil dvakrát, do Philadelphie dokonce třikrát. Má za sebou také dvě sezony v týmu Connecticut Pride z dnes už neexistující americké ligy CBA.

Za kratičké působení u Thunder, Ollieho poslední štaci mezi profesionály, jej však neskonale chválí Kevin Durant: „Nastavil nám standardy, které doteď platí pro každého nového hráče Oklahoma City.“

Ollie se tím prý spolupodepsal nejen pod Durantovy úspěchy, ale také pod kariéry Russella Westbrooka, Jamese Hardena či Serge Ibaky. O pár let dřív byl zase v Clevelandu učitelem pro nadějného nováčka jménem LeBron James.