Dluží mi výplatu i za letenky. Basketbalista nařkl Olomoucko z dluhů, klub se brání

Václav Havlíček
  15:49
Kevin Mervart (číslo 18) během svého jediného zápasu v NBL za Olomoucko.

Kevin Mervart (číslo 18) během svého jediného zápasu v NBL za Olomoucko. | foto: BK Olomoucko

Kevin Mervart (číslo 18) během svého jediného zápasu v NBL za Olomoucko.
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V basketbalovém Olomoucku toho moc neodehrál. V tuzemské NBL nastoupil jen do jednoho zápasu, přesto se teď Kanaďan s českým pasem Kevin Mervart postaral o rozruch. Ve čtvrtek na svém Instagramu zveřejnil video, kde tvrdí, že mu olomoucký celek dluží peníze. A na jeho výzvy o zaplacení prý nikdo z klubu nereaguje.

Mervart vyčíslil svoji ztrátu na 3000 dolarů, v přepočtu tedy přes 63 tisíc korun. „Nedostal jsem výplatu za květen, ačkoliv to tak je v kontraktu,“ argumentuje 26letý basketbalista.

Olomoucku sezona skončila v dubnu, ale Mervart – stejně jako ostatní basketbalisté – měl platný kontrakt až do konce dalšího měsíce. „Navíc jsem musel ze svého zaplatit letenku zpátky do Toronta, přičemž jsem v kontraktu měl, že i tohle budu mít proplacené,“ říká.

„Celá situace je pro nás velmi zmatečná již od okamžiku, kdy se Kevin Mervart v době platnosti své smlouvy objevil na sociálních sítích jiného klubu jako jeho nová posila. Následné kroky a veřejná vyjádření hráče považujeme za nešťastná a poškozující dobré jméno našeho klubu,“ napsal v prohlášení pro iDNES.cz generální manažer BK Olomoucko Pavel Tuček.

kevmervart

I was on a 2-year contract with an option of a third year. Management made such a big stink for me to stay until June only for things to then end this way and not pay me…
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#basketball #overseas #job #fired #scam

8. července 2026 v 23:01, příspěvek archivován: 9. července 2026 v 14:00
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„Jsme přesvědčeni, že případné spory mají být řešeny prostřednictvím smluvních a právních mechanismů, nikoli prostřednictvím sociálních sítí. Z našeho pohledu došlo ze strany hráče k porušení smluvních povinností,“ pokračoval Tuček.

Mervart vidí situaci jinak. „Klubu jsem vzkázal: Očekávám od vás výplatu za květen a proplacení letenky do 8. července, jinak s tím vyjdu na veřejnost. Vedení si moji zprávu přečetlo a nechalo zobrazenou. Tak, jako to dělají často!“ líčí basketbalista ve svém videu.

Rodák z Toronta měřící 205 centimetrů přišel do Olomoucka letos v lednu, s klubem podepsal smlouvu na dva roky s roční opcí. V lize ovšem odehrál všehovšudy jen dvě minuty, do třech zápasů nastoupil také v evropské soutěži ENBL „Olomouc jsem si zamiloval. Skvělé město, hráči i trenéři byli fantastičtí. Bylo to pro mě snadné, mám české kořeny, mluvím česky. Ale vedení klubu... nebylo dobré,“ stěžuje si Mervart.

Podle jeho slov není jediným, komu hanácký celek dluží na výplatě. „Ale jsem jediný, kdo se rozhodl o tom promluvit. Nemá cenu hnát to před soud, výdaje na soudní líčení by stály víc, než kolik mi je dluženo,“ říká.

Stačilo by mu přitom obrátit se na Arbitrážní komisi NBL, která má pravomoc zastavit klubům nové přestupy či hostování.

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„Kevinovo vyjádření mě překvapilo, slyšel jsem to až teď. Nevím o tom, že by někdo jiný měl takové potíže. Já osobně mám všechny výplaty,“ vzkázal iDNES.cz anonymně jeden z hráčů Olomoucka, který v klubu v uplynulé sezoně působil.

I zde se ovšem pohledy rozchází. „Bohužel, tohle mě nepřekvapuje. Klub stále nevyplatil poslední splátku ani Jarenu Holmesovi. Je neuvěřitelné, že management klubu z nejvyšší soutěže obklopuje taková neschopnost a lži!,“ napsal ve čtvrtek na Instagram bývalý trenér Olomoucka Matt Jones, který v klubu skončil v prosinci.

„Chceš hrát za Olomoucko? Jen ti chci říct dej si pozor! A mimochodem, jsem teď bez práce. Takže pokud někdo nabírá, ozvěte se mi,“ zakončuje Mervart své video.

„Celou záležitost jsme předali k řešení naší advokátní kanceláři. Klub standardně komunikuje prostřednictvím hráčova agenta, který nám rovněž sdělil, že chování hráče nechápe. Na doporučení našich právních zástupců se k celé záležitosti nebudeme dále vyjadřovat. Veškeré kroky podnikneme výhradně právní cestou a budeme důsledně hájit dobré jméno i oprávněné zájmy klubu,“ uzavřel Tuček.

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