S tím hadem nikdy! Hvězda cítí zradu, milovaným klubem se oslavit nenechá

„Je to had. Hadovitej zk..syn. A s hadama se já nepaktuju. Nepaktuju se s lidma, který jsou úplný hadi, nebo který jsou jako hadi,“ nechal se Kevin Garnett unést při nedávném rozhovoru pro server The Athletic.

Zhodnotil tím Glena Taylora, někdejšího politika, 149. nejbohatšího Američana a majitele Minnesota Timberwolves.

Třiačtyřicetiletou superhvězdu basketbalové NBA právě uvádějí do Síně slávy ve Springfieldu, a tak je čas bilancovat kariéru.

S Timberwolves je Garnett spjat jako nikdo jiný v klubové historii. V Minneapolis hrál v letech 1995 až 2007, v roce 2015 se na sezonu a půl vrátil. Velký úspěch sice městu nepřinesl, ale pro tamní fandy je modlou.

Ani Garnett nehodlá bývalý domov jen tak hanit. „Město Minneapolis a stát Minnesota budou mít vždycky místo v mém srdci,“ ujistil. Jenže... „V tuhle chvíli nechci mít s Glenem Taylorem nebo Taylor Corp. cokoliv společného.“

Garnett a Taylor se ve zlém rozešli v roce 2016. Slavný pivotman se krátce předtím vracel, aby se ujal role pozitivního příkladu pro mladší spoluhráče. A po konci hráčské kariéry se měl zapojit do pozice ve vedení klubu a stát se minoritním majitelem.

Dohodu garantovalo přátelství s Flipem Saundersem, trenérem a manažerem klubu. Jenže Saunders v roce 2015 zemřel na rakovinu, a tím padla i domluva mezi gentlemany. Taylor prý couvl.

„S Glenem jsme byli na všem domluveni, než Flip umřel. Ale když Flip umřel, umřela s nim taky domluva. To nemůžu Glenovi odpustit. Myslel jsem, že je to rovnej chlap, čestnej byznysmen, ale s Flipem všechno umřelo,“ vypovídal se Garnett.

Rok 2008 - Kevin Garnett v dresu Boston Celtics na archivním snímku z finále NBA.

Po neslavném konci ve Wolves se Garnett stal poradcem v Milwaukee Bucks a pomáhal rozvinout talent Janise Adetokunba, pak zamířil do LA Clippers. Podílí se na sportovní show Inside the NBA a loni si zahrál sám sebe v krimithrilleru Uncut Gems (Drahokam).

Minnesotu k zápisu mezi legendy nepotřebuje. Jeho pětku hodlají ke stropu své haly povýšit Boston Celtics. Za ně odehrál „jen“ šest sezon, ale v roce 2008 se podílel na titulu.