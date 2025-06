Hvězdný basketbalista Kevin Durant mění dres, z Phoenixu se stěhuje do Houstonu. Jednomyslně o tom informují americká média. Za dvojnásobného šampiona NBA dostanou Suns Jalena Greena, Dillona Brookse...

České reprezentantky v zápase EuroBasketu v Brně podlehly po nadějné půli obhájkyním titulu z Belgie 60:72, v základní skupině C skončily druhé a ve středečním čtvrtfinále v řeckém Pireu je čeká...

V USA odstartovalo mistrovství světa fotbalových klubů, které se poprvé hraje v novém formátu. Poběží od 15. června do 13. července 2025. V akci je 32 týmů, z toho 12 evropských. Na turnaji hraje i...

ME ve fotbale do 21 let na Slovensku: Program, výsledky, dvojice pro čtvrtfinále

Mistrovství Evropy ve fotbale hráčů do 21 let v roce 2025 zamířilo na Slovensko, kam se turnaj vrátil po čtvrt století. Hraje se od 11. do 28. června. Mladí čeští reprezentanti ve skupině B nestačili...