Houston si pojistil hvězdu. Durant prodloužil o dva roky, kývl na nižší výdělek

Sedmatřicetiletému Durantovi zbývá poslední rok z platného kontraktu, díky němuž si v novém ročníku NBA vydělá 54,7 milionu dolarů. Aktuálně má tedy před sebou tři sezony s výdělkem 144,7 milionu dolarů.
Houston získal nejlepšího hráče ligy z roku 2014 Duranta v červnu z Phoenixu v rámci výměny, do níž bylo zapojeno sedm klubů.
Čtyřnásobný olympijský vítěz v NBA odehrál 1123 zápasů, v nichž průměrně nastřílel 27,2 bodu. Houston je jeho pátým zaměstnavatelem po Seattlu/Oklahomě, Golden State, Brooklynu a Phoenixu. Své dva tituly získal Durant v letech 2017 a 2018 v dresu Warriors a v obou případech byl vyhlášen nejlepším hráčem finále.