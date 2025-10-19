Houston si pojistil hvězdu. Durant prodloužil o dva roky, kývl na nižší výdělek

Hvězdný basketbalista Kevin Durant se dohodl ve svém novém klubu Houston Rockets na dvouletém prodloužení smlouvy za 90 milionů dolarů (1,88 miliardy korun). Televizi ESPN to řekl jeho obchodní partner Rich Kleiman s tím, že kontrakt obsahuje hráčskou opci na sezonu 2027/28.
Sedmatřicetiletému Durantovi zbývá poslední rok z platného kontraktu, díky němuž si v novém ročníku NBA vydělá 54,7 milionu dolarů. Aktuálně má tedy před sebou tři sezony s výdělkem 144,7 milionu dolarů.

Houston získal nejlepšího hráče ligy z roku 2014 Duranta v červnu z Phoenixu v rámci výměny, do níž bylo zapojeno sedm klubů.

Čtyřnásobný olympijský vítěz v NBA odehrál 1123 zápasů, v nichž průměrně nastřílel 27,2 bodu. Houston je jeho pátým zaměstnavatelem po Seattlu/Oklahomě, Golden State, Brooklynu a Phoenixu. Své dva tituly získal Durant v letech 2017 a 2018 v dresu Warriors a v obou případech byl vyhlášen nejlepším hráčem finále.

