Král Kriisa v péči FBI. Američané mu přišli na podvody za desítky milionů

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  11:19
Kerr Kriisa v estonském dresu před EuroBasketem 2022

Kerr Kriisa v estonském dresu před EuroBasketem 2022 | foto: FIBA

Kerr Kriisa (11) jako hráč univerzity Cincinnati
Kerr Kriisa z Estonska zakončuje proti Řecku, brání ho Kostas Adetokunbo.
Estonský basketbalista Kerr Kriisa zakončuje na finský koš, sleduje ho Lauri...
Během mládežnických šampionátů se Kerr Kriisa potkal třeba i s německou hvězdou...
12 fotografií
Ne všichni estonští basketbalisté slavili postup v kvalifikaci o mistrovství světa a s ním i nadějné vyhlídky na finálový turnaj. Zatímco jeho kamarádi uspěli nad Slovinskem a bojovali v Česku, Kerr Kriisa se ocitl ve vyšetřovací vazbě FBI. Ve Spojených státech měl mít vedle sportovní ještě jednu kariéru, svými podvody vylákal 2,2 milionu dolarů (skoro 46,5 milionu v korunách).

Kolik se toho dá stihnout do 25 let? Kriisa už byl tahounem estonských mládežnických výběrů, zářil v juniorce litevského Žalgirisu Kaunas. V seniorské reprezentaci hrál od dvaceti, ukázal se i na EuroBasketu 2022 i v následné světové kvalifikaci.

Pár let předtím, v patnácti, si už zahrál domácí ligu, pak zamířil mezi mládežníky špičkového německého klubu Bamberg Baskets. První pokus o zahraniční sukces mu ale překazilo chronické onemocnění.

Že jsou Estonci skvělí střelci a navíc bojovníci, odešel prokazovat i na americké univerzity. V špičkové Arizoně navazoval na Fina Lauriho Markkanena a zahrál si se Švédem Pellem Larssonem, Kanaďanem Bennedictem Mathurinem nebo krajanem Henrim Veesaarem. Ti všichni dnes pro NBA něco znamenají.

Kerr jako Kerr

Někdejší basketbalový profesionál Valmo Kriisa pojmenoval svého syna podle Steva Kerra, výtečného trojkaře s pěti tituly v NBA, dnes známého hlavně v roli veleúspěšného trenéra Golden State Warriors.

I charismatický Američan na University of Arizona hráčsky působil, a to v letech 1983 až 1988.

Po třech sezonách v arizonském Tusconu stihl Kriisa procestovat Spojené státy na dalších vysokoškolských adresách.

West Virginia byla jeho statisticky nejpovedenější zastávkou, Kentucky tou nejproslulejší a v Cincinnati už ho spíše potrápila zranění.

A pak, když byl znovu na soupisce svého mateřského klubu Tartu Ülikool, na Kriisu praskla jeho druhá „kariéra“. Na americký svátek 4. července 2026 si pro něj přišli agenti FBI.

Během svého působení v Západní Virginii se měl zapojit do série podvodů, kterými ze dvou oklamaných pomohl vymámit miliony.

Někdy v průběhu tohoto týdne zamíří mladý Estonec před soud, který posoudí důkazy o pěti případech finančních podvodů. V posledních čtyřech letech se měl Kriisa vydávat za několik různých osob včetně své matky.

Své citové vydírání stupňoval. Potřeboval si půjčit na splátku předchozího dluhu. Hrozil, že bude muset prodat své orgány. Mámil peníze na léčbu rakoviny a na záchranu rodinného hospodářství.

Před jinou podvedenou osobou se vydával za ženu jménem Irene a od loňského listopadu do letošního února ji měl opakovaně žádat o finanční výpomoc.

Kerr Kriisa (11) jako hráč univerzity Cincinnati
Kerr Kriisa z Estonska zakončuje proti Řecku, brání ho Kostas Adetokunbo.
Estonský basketbalista Kerr Kriisa zakončuje na finský koš, sleduje ho Lauri Markkanen.
Během mládežnických šampionátů se Kerr Kriisa potkal třeba i s německou hvězdou Franzem Wagnerem.
Kerr Kriisa jako benjamínek v estonském dresu
12 fotografií

Že Kriisa nemá problém kreativně si přilepšit, to před lety naznačil devítizápasový trest na startu ročníku ve West Virginii. Pod tíhou důkazů se musel přiznat k „přijímání nepovolených benefitů“ během studia v Arizoně.

Někdejší generál palubovek se ovšem s drobky nespokojí. Teď se ukázal jako král basketbalových podvodníků.

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