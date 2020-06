Oubre není po operaci menisku připravený na dohrávku NBA

10:16 , aktualizováno 10:16

Basketbalista Kelly Oubre Jr. z Phoenixu už nejspíš nezasáhne do této sezony NBA, která by se po nucené koronavirové pauze měla dohrávat na Floridě. Křídelní hráč podstoupil na začátku března artroskopickou operaci pravého menisku, i kvůli karanténě ale nepokračovala jeho rehabilitace ideálně a podle informací sportovního webu The Athletic se zatím na hřiště nevrátí.