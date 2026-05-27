Kdo se víc kousne? Pardubice si věří na finále: Pod větším tlakem je Brno

Teď hlavně nepodlehnout klamu, že už se to „do cíle“, tzn. k postupu do finále play off, nějak dokodrcá samo. Pardubickým basketbalistům se v průběhu semifinálové série s Brnem povedl bez debat úžasný kousek — ztratit obě úvodní utkání doma, poté naopak urvat obě odvety venku a v pátém klání opět doma naklonit stav na 3:2 pro sebe. To se vážně nestává.
Jacob Evans III. z Pardubic útočí na brněnský koš, brání ho Ryker Cisarik. | foto: Milan Kříček / BK KVIS Pardubice

Historické okénko: Vzdáleně, ale skutečně jen velmi vzdáleně to připomíná jaro 2011, kdy Beksa už o kolo dříve, ve čtvrtfinále, dokázala až na třetí pokus udolat doma Nový Jičín, když mezitím venku rovněž dvakrát uspěla. Jenže tehdy se pořadatelství střídala, takže Východočeši byli pozadu vždy jen o jeden zápas (0:1, resp. 1:2) a triumf v pátém už znamenal postup mezi nejlepší čtyři, neboť se hrálo pouze na tři vítězství.

Pardubice – Brno

Semifinále play off basketbalové ligy

Šesté utkání se hraje ve středu od 19 hodin v Brně, pardubičtí basketbalisté v případě vítězství postoupí do finále proti obhájci titulu z Nymburka.

Dosavadní průběh série z pohledu Pardubic: 82:85 (doma), 89:92 (doma), 82:72 (venku), 94:90 (venku), 90:75 (doma).

Tehdejší šéf lavičky Beksy Jan Slowiak kroutil hlavou, že na této úrovni nikdy nic podobného nezažil — tak co má potom říkat jeho následovník Jan Šotnar, který se nyní snaží pardubický mančaft procpat do prvního přímého boje o titul po 42 letech...

„Před týdnem jsme tady seděli za stavu 0:2 a myslím, že nám moc lidí nevěřilo, ale já jsem našemu týmu pořád věřil,“ prohlásil kouč Šotnar po pátém klání (90:75), přičemž v první části sdělení nejspíš nebyl daleko od pravdy. S Beksou to bylo povážlivě nahnuté, ale ta se jala statistikám postavit čelem.

„Do Brna jsme jeli s tím, že chceme sérii vrátit domů a soupeře znervóznit, což se povedlo, a teď jsme o krok blíž. Musíme se maximálně soustředit jen na šestý zápas, protože play off je jako tenis. Jsme sice ve vedení, ale pořád potřebujeme získat poslední postupový bod,“ zdůraznil Šotnar před mačem, jehož úvodní rozskok je v Brně naplánován na středeční 19. hodinu.

Takže jak na to, trenére?

„Brno mělo v pátém utkání 53 doskoků a čtyřicetiprocentní úspěšnost střelby za tři body. Vyhráli jsme jen proto, že jsme ostatní věci dělali výborně, na což musíme navázat i příště,“ podotkl Šotnar.

Pro Beksu je nesmírně důležité a cenné, že jí během série rozkvetli do krásy američtí tahouni Bryant, a především Bonham (v pátém semifinále 29 bodů, užitečnost 32, proměnil všech 10 šestek) a že kapitán Švrdlík dokázal zcela odlišným stylem basketbalu zalepit díru pod košem vzniknuvší po zranění ústředního pivota Keye. Výtečně si v semifinále počíná také Lukeš. Moffatt, jemuž to stále nepadá z perimetru, si alespoň našel svoji roli v obraně, kde naposledy sokům perfektně kradl míče.

Tevin Olison z Brna útočí v duelu s Pardubicemi, hlídá ho Ryan Moffatt.

„Soupeře jsme donutili k 22 ztrátám, vyfaulovali jsme Olisona a většinu zápasu drželi pod kontrolou Jelínka, který se přitom může rozjet kdykoliv,“ pochvaloval si po pondělku rozehrávač Joe Bryant s dovětkem, že se Beksa v přípravě na šesté semifinále zaměří především na to, aby co možná zmírnila handicap na doskoku.

„Oba týmy budou chtít vyhrát, ale pokud je někdo pod větším tlakem, tak podle mě spíš Brno. Vedlo 2:0 po dvou výhrách u nás doma a mělo možnost sérii ukončit na své palubovce, což se mu nepodařilo,“ přemítal Bryant, minule autor 21 bodů Beksy.

Kouč Šotnar stále nemůže napevno počítat s návratem maroda Keye do sestavy, byť nějaká šance zapojit ho do dění aspoň na chvíli snad existuje.

„Musíme být obezřetní, protože i když chybí už jen jedno vítězství, série ještě zdaleka není u konce,“ varoval znovu trenér Pardubic. „Šestý zápas už nebude tolik o taktice, ale hlavně o morálce a vůli hráčů. Rozhodovat bude mentální nastavení, schopnost se ‚kousnout‘ a překonat únavu i bolest,“ soudil Šotnar.

