Tajemná antihvězda. Proč je Kawhi Leonard nejžhavějším zbožím v NBA?

Univerzální voják, který umí úplně vše, nastřílel v play off celkem 732 bodů (30,5 na zápas) - víc zvládli v košatých dějinách ligy jen jednou LeBron James a jednou Michael Jordan.

Tedy dvě absolutní ikony, po kterých se jmenují tenisky, kteří hrají ve filmech, roztáčejí stamilionový byznys a jejichž tváře slouží jako obchodní značka.

Kawhi Leonard je všechno, jen ne tohle.

Zbylé věci prostě ignoruje

Renomovaný internetový magazín Slate ho označil za basketbalovou verzi Keysera Sözeho, slavné postavy z filmu Obvyklí podezřelí: „Je legendou těžící ze své záhadnosti. Tichý hrdina, který přijede do města, dá všechno do pořádku a pak ještě před úsvitem zmizí.“

Toronto Raptors při své honbě za mistrovským pohárem loni ukázali právě na Leonarda. Mise splněna, útěk dokonán: po otevření trhu kývl Kawhi na nabídku Los Angeles Clippers. Vyšší sumu podle regulí dostat nemohl, za čtyři roky inkasuje 142 milionů dolarů (3,2 miliardy korun). Jenže tím se dostáváme k jeho podstatným vlastnostem.

„Žije velmi skromný život,“ uvedl jeho letitý osobní kouč Randy Shelton. „Peníze nejsou to, co ho motivuje, to absolutně ne. On prostě chce být basketbalový velikán.“

Leonard je doslova antitezí doby, nahlédnutím do imaginárního paralelního vesmíru superhvězd NBA.

Není na žádné sociální síti. Komunikuje v krátkých větách. Když se usměje, jako loni při přestupu do Toronta, je z toho sice internetový hit, ale on o tom neví.

Nedávno přiznal, že stále nasedá do chevroletu z roku 1997, svého středoškolského auta: „Protože pořád jezdí.“

Historky na téma výstředník Kahwi vytvářejí samostatný kánon. Američtí novináři je sbírají ze všech stran, od bývalých spoluhráčů a koučů, na jméno i anonymně. Jak přišel na týmovou večeři, vyndal dvanáct jablek a všechny snědl příborem. Jak propagoval řetězec rychlého občerstvení, a když ztratil slevové kupony, které mu dali, začal panikařit a chtěl po firmě nové.

„Veškerá sláva je mu úplně ukradená,“ řekl pro Sports Illustrated trenér Gregg Popovich - právě pod slavným koučem získal se San Antonio Spurs svůj první titul a rozkvetl ve sportovní eso. „Prostě miluje basketbal. Zbytek věcí ignoruje.“

A vypadá to jako dobrá strategie.

Mlčeti zlato

Když web Bleacher Report zpovídal lidi z Leonardova okolí, shodují se na dvou věcech. Že je vlastně docela zábavný společník. „Má dobré, krátké hlášky. Pokoutný smysl pro humor. Jeho úsměv je nakažlivý,“ říká bývalý spoluhráč Matt Bonner.

Podstatnější je, jak dře - až nelidským způsobem. Tréninky v 6.15 ráno jsou jen výchozí bod.

„Pro lidi zvenčí to vypadalo, že se z ničeho nic objevila superstar. Ale nikdo neviděl, jak byl celý ten proces vlastně pomalý. Kolik práce, potu, touhy a odhodlání tomu všemu denně věnoval,“ líčí Chad Forcier, bývalý asistent trenéra v San Antoniu.

Jiný člen štábu Chip Engelland pak dodává: „Pozlátko NBA, to jsou velká města, velká jeviště. Spoustu hráčů to pohltilo, i těch chytrých. Pak zapomenete, proč jste vlastně s basketbalem začali. Kawhi je jiný. Žije obyčejně.“

Čímž se - jaký paradox - totálně vymyká. I proto je jeho příběh tak sledovaný. V dresu Clippers mají s další příchozí superhvězdou Paulem Georgem vytvořit mužstvo snů - díky angažmá v Los Angeles se vrací domů, s touhou zmizet ve velkoměstě z očí.

„Je to sním složité,“ povzdechl si legendární David Robinson, tvář San Antonia, po jeho odchodu. „Kdybych měl spočítat, kolik slov mi v životě při našich setkáních řekl, asi mi postačí prsty jedné ruky.“

Opulentní styl, garáže plné aut, divoké mejdany? Leonard to přenechá jiným. Radši se podívá na televizi a dá si večeři od mámy.

Na co taky potřebujete slávu, když vítězství chutnají ještě lépe.