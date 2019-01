Zkušenosti do Žabin: přichází londýnská olympionička Zohnová

Basket

Zvětšit fotografii Kateřina Zohnová se snaží obelstít Mayu Mooreovou. | foto: ČTK

dnes 11:02

Žabiny Brno doplnily kádr zvučné jméno. Posílila je bývalá reprezentantka Kateřina Zohnová. Křídelní hráčka s četnými zahraničními zkušenostmi a účastnice olympijských her v Londýně 2012 by měla nastoupit už do nedělního utkání v Trutnově.

Čtyřiatřicetiletá Zohnová získala právě s Trutnovem tři bronzové medaile v lize, než v roce 2008 opustila české palubovky. Hrála pak v Polsku, Řecku, Izraeli, Francii a Itálii. V minulé sezoně hájila barvy slovenských Piešťanských Čajek. V zimě zvažovala několik zahraničních nabídek. „Nakonec jsem se rozhodla nepřijmout žádnou. Po dlouhých letech jsem trávila čas s rodinou a už jsem cítila, že nechci být tak daleko. Když mi agent řekl o nabídce z Brna, domluvili jsme se celkem rychle,“ uvedla Zohnová. „Vím, že jde o mladý a ambiciózní tým. Poprvé budu nejstarší, tak doufám, že budu moct holkám předat nějaké zkušenosti a hlavně pomoct k výsledkům,“ dodala s úsměvem. „Mladé hráčky se potřebují od někoho učit. Jak herně, tak přístupem, takže očekáváme pozitivní efekt i v tomto směru,“ doplnil trenér Žabin Viktor Pruša.