Basketbalistka Rokošová: Kaderka nám fandil, konec Slavie některé obrečely

„Je to pro mě novinka, sbírám nové zkušenosti. Myslím, že můžeme překvapit,“ říká šestadvacetiletá rodačka z Mostu o EuroCupu po úvodní výhře nad polským favoritem Gorzówem. Ve středu se Staňkův tým představí ve francouzském Lyonu.

Proč jste se vůbec vrátila zpátky do Chomutova?

Slavia skončila, dostala jsem nabídku od majitele Petra Drobného a říkala si, že by to bylo super. Když se hraje současně EuroCup, má to jiný náboj než jen česká soutěž.

Faktickým šéfem Slavie byl předseda tenisového svazu Ivo Kaderka, obviněný ze zneužívání dotací. Jaké bylo čekání na osud klubu?

Bohužel se muselo čekat, jak to dopadne. A dopadlo to špatně. Pozvali si všechny hráčky, oznámili nám to a my se musely podle toho zařídit. Rozutekly jsme se do různých klubů a soutěží, je mi to docela líto. Byly tam i slzy, i když spíš jsme doufaly, že Slavia bude pokračovat. Bohužel se to nestalo.

Vídala jste Kaderku?

Ano, chodil nám fandit na naše zápasy, znám ho.

Jak se proměnil Chomutov?

Strávila jsem tady dvě sezony, další tři pak ve Slavii. Úplně jsem chomutovské holky nesledovala, jen jedním okem, ale vidím progres. Klub basketem hodně žije, což se odráží i na přízni fanoušků, a dělá nám dobré podmínky.

Chomutov proti Gorzówu poprvé v historii vyhrál zápas v EuroCupu, jaké to bylo?

Myslím si, že se to od nás ani nečekalo, byla jsem v obrovské euforii. Jsem ráda, že jsme utrhly vítězství, i když to bylo nahoru dolů. Dávaly jsme trojky, to nakonec asi rozhodlo. Uvidíme, jací budou další soupeři, jestli zase překvapíme. Teď hrajeme v Lyonu, který vlastní basketbalová legenda Tony Parker. Nic neslibuju, ale budu ráda za další vítězství.

Sledovala jste, jak Chomutov v minulé sezoně sbíral v EuroCupu jen porážky?

Moc ne. Vím, že se jim nepovedlo vyhrát, takže jsem ráda, že jsme to teď celé utrhly.

A čeho byste chtěla dosáhnout s Levharticemi v domácí lize?

Ráda bych medaili, uvidíme, jestli se nám to povede. Kolektiv je tu dobrý. Když máme někde skulinky, tak prostě zabereme jinde. Dáváme se pomaličku do kupy, pořád je ještě začátek sezony, takže se ještě úplně neznáme. Ale myslím si, že to jde dobrým směrem. Kouč Staněk dokáže poradit a tým vede k vítězství, nebo se aspoň o to snaží.

Chomutov má docela široký kádr, jak to vnímáte?

Beru to jako výhodu, ve Slavii jsme měly jednu pětku a pak už skoro nic, tady je to úplně něco jiného. Je tu široká lavička, když někdo z nás nemůže, trenér má kam sáhnout.

Přestože jste v pražské Slavii nehrála evropské poháry, patříte do kádru české reprezentace. Překvapuje vás to?

Asi jsem paní Ptáčkovou, tedy trenérku národního týmu, zaujala v české soutěži. Uvidíme, jak to bude dál, myslím si, že teď se mi první zápas v evropské soutěži docela povedl a nové zkušenosti můžu využít i v zápasech reprezentace. Teď nás čeká kvalifikační okno v listopadu, máme tam výjezdy do Janova a někam k Frankfurtu.

Příští rok se hraje jedna ze základních skupin EuroBasketu v Brně. Věříte, že si na domácí půdě zahrajete?

Je to můj cíl, ráda bych se probojovala do konečné nominace. Zahrát si před domácími fanoušky, kteří vás ženou za vítězstvím, je to nejlepší, co může být.

Jaká je síla české ženské reprezentace?

Máme mladý tým, můžeme překvapit, umíme bojovat. Kdyby to holkám loni trošku nepokazili na EuroBasketu v Izraeli rozhodčí, mohly hrát i na olympiádě v Paříži.

Dostáváte od zkušenějších hráček v reprezentaci nějaké rady?

Určitě se přiučuju od holek, které hrají Euroligu, koukám, co a jak dělají, a snažím se to dělat také. Určitě od nich občas dostanu i nějakou radu.