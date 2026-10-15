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Chvíle, na které nezapomene. Talentovaná Kalná po premiéře zářila: Cítím se skvěle!

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  6:40
Kateřina Kalná ze ZVVZ USK Praha po výhře nad Bourges v Eurolize.

Kateřina Kalná ze ZVVZ USK Praha po výhře nad Bourges v Eurolize. | foto: ZVVZ USK Praha

Kateřina Kalná před zápasem USK Praha s Bourges v Eurolize.
Kateřina Kalná ze ZVVZ USK Praha zakončuje v zápase Euroligy s Bourges.
Kateřina Kalná a Frieda Bühnerová slaví výhru nad Bourges v Eurolize.
Kateřina Kalná z USK Praha zakončuje na koš Basketu Ostrava.
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Téměř celou druhou čtvrtinu euroligového klání s Bourges se basketbalistky ZVVZ USK Praha hnaly za vyrovnáním. O úspěšnou tečku za stíhací jízdou se postarala trochu nečekaně devatenáctiletá pivotka Kateřina Kalná, která se ocitla zapomenutá v rohu palubovky a komfortně pálila za tři.

Když míč proletěl obroučkou, na světelné tabuli se rozsvítilo skóre 32:32. A Pražanky se dále osmělovaly, druhou půli opanovaly, v závěrečné desetiminutovce pustily Bourges k pouhým šesti bodů.

Kalná, která zapsala prvních sedm euroligových minut i dva premiérové střelecké úspěchy, po vítězství 76:55 zářila: „Cítíme se skvěle. Věřím, že nás tato výhra ještě více nebudí.“

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Tým pod vedením kouče Martina Bašty totiž prošel další přestavbou a spolehlivou souhru na začátku ročníku trpělivě budoval.

„Trošku jsme tápaly,“ uznala 190centimetrů vysoká podkošová hráčka, která do Prahy v létě dorazila z brněnských Žabin a představila se také na zářijovém mistrovství světa v Berlíně. „Zdá se mi, že jsme teď naše výkony nakoply a máme na čem stavět. Zároveň musíme i na řadě věcí zapracovat.“

První čtvrtina, kterou jste ztratily 12:17, odhalila týmové nedostatky?
Určitě. Musíme zlepšit obranný doskok a celkově defenzivu, protože v ní jsme si na začátku opravdu nepočínali dobře. Ale v momentě, kdy jsme začaly bránit lépe, přenášely jsme si pohodu i do útoku a skórovaly. Díky tomu vznikl náš náskok.

Kateřina Kalná před zápasem USK Praha s Bourges v Eurolize.
Kateřina Kalná ze ZVVZ USK Praha zakončuje v zápase Euroligy s Bourges.

Nejdřív jste však musely smazat manko a vy jste trojkou z rohu srovnala na 32:32.
I proto se teď cítím skvěle! Moje první minuty, premiérové body... A takovou trojku si budu ještě dlouho pamatovat. (úsměv)

Byla jste překvapená, že jste zůstala osamocená?
Trošku ano. Zase na druhou stranu jako mladá hráčka těžko odhaduju, jestli budu vůbec hrát. A když dostanu šanci, chci na hřišti odevzdat všechno, podat dobrý výkon, prosadit se. Snad se mi to proti Bourges povedlo.

Jak jste si poradila s fyzicky silnějšími soupeřkami?
Některé situace byly hodně náročné. Snažila jsem si pomoct bojovností a agresivitou. Ale určitě nejde přehlížet zkušenosti hráček, to je logické. Díky takovým soubojům se můžu posouvat.

Kateřina Kalná a Frieda Bühnerová slaví výhru nad Bourges v Eurolize.

Něco můžete okoukat i od Brianny Fraserové, proti Bourges dala 21 bodů.
Hrála opravdu skvěle! Nebála bych se říct, že Brianna tým dotáhla k vítězství, předvedla opravdu dobrý výkon.

Na úvod Euroligy ještě chyběla rozehrávačka Pauline Astierová a pivotka Aminata Gueyeová. Jaké budou zápasy i s nimi?
Budeme silnější. Těším se na ně. Teď jsme na začátku naší cesty, ještě se k nám musí připojit jedna hráčka (Gueyeová bojuje o titul z WNBA) a pak se budeme posouvat dál. Věřím, že jsme na dobré cestě. Musíme to potvrdit, až se sejdeme všechny.

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