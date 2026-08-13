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Své limity testovala v Chicagu, očekávání mírní. Naděje Kalná o dalším nabitém létu

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  8:18
Kateřina Kalná během mediálního dne před mistrovstvím světa hráček do 19 let.

Kateřina Kalná během mediálního dne před mistrovstvím světa hráček do 19 let. | foto: CZ.BASKETBALL

Kateřina Kalná na MS hráček do 19 let v Brně.
Kateřina Kalná.
Kateřina Kalná na MS hráček do 19 let v Brně.
Kateřina Kalná.
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V basketbalových kruzích se o ní už nějakou dobu ví. Vždyť podkošových hraček, které se vytáhnou až ke 190 centimetrům, v Česku rozhodně není přehršel. I proto nyní devatenáctiletá Kateřina Kalná pomáhá vykrývat mezeru na kempu ženské reprezentace před zářijovým světovým šampionátem v Berlíně. „Za normálních okolností bych tady určitě nebyla,“ přesvědčuje.

Ne zcela plánovanou příležitost si však užívá a také ji chce maximálně zužitkovat.

Další sportovně nabité léto, během něhož mixuje klubové i reprezentační povinnosti s dovednostními kempy, bere jako přirozenou věc.

„Vybrala jsem si basket jako prioritu, takže teď pořád někde lítám,“ prohodí Kalná s úsměvem. „Už si nedokážu představit, že bych nebyla v nějakém výběru.“

Ostatně dobrá nálada ji neopustila během celého povídání v útrobách pražské haly Královka, kde po vedením trenérky Romany Ptáčkové poznává zvyklosti seniorského národního týmu.

Kateřina Kalná se připravuje s ženským národním týmem.

„Přiznám se, že mi ještě úplně nedochází, že jsem s ženskou reprezentací. Nepočítala jsem s tím, protože ještě pořád patřím věkově do mládežnických výběrů. Nicméně je skvělé být v prostředí s hráčkami, které se už pohybují na opravdu profesionální úrovni a které jsem kdysi jen sledovala,“ pochvaluje si.

A přestože je s ní počítáno i pro přípravná utkání před světovým šampionátem, Kalná přehnaná očekávání nemá. „Co přijde, to přijde. Nepočítám s tím, že bych v těch zápasech odehrála kdovíjak hodně minut. Hlavně se chci ukázat v tom nejlepším světle, ať se tady třeba někomu zalíbím.“

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Rozšířit možnosti mezi pivotkami by rozhodně přišlo vhod i trenérce Ptáčkové. Už teď je jasné, že v Berlíně si nezahraje zraněná Emma Čechová, zdravotně do pořádku se během léta dávala také Julia Reisingerová. S národním týmem aktuálně kromě Kalné trénuje také třiadvacetiletá Natálie Koucká a o dvanáct let starší Alena Hanušová.

„Cítím u sebe malinko větší očekávání,“ přiznává Kalná, která se kdysi věnovala také atletice. „Snažím se zapojit do zaběhnutého procesu, holky už se znají dlouho a já vím, že v některých věcech ještě trochu plavu.“

K lepšímu zapadnutí do týmu jí však pomohl i sobotní galavečer Basketbalista roku, na který vyrazila společně s dalšími reprezentantkami. „Takové akce jsou nelepší, tým se na nich stmelí. Postupem času už se ale dostávám i k tomu, že jsem přede všemi taková, jaká bývám normálně.“

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Bez hranic v Chicagu

Přes léto stihla nadějná pivotka i prestižní třídenní kemp Basketball Without Borders v Chicagu, který je organizován v rámci spolupráce mezi federací FIBA a zámořskou NBA.

„A bylo to skvělé!“ neváhá. „Nejela jsem tam primárně, abych se předvedla skautům a pomohla si směrem k možnému angažmá na univerzitě, spíše jsem chtěla poznat nové lidi a kemp si naplno užít.“

Na jedné palubovce se společně s Terezou Pavelcovou a Julií Pilařovou potkávala s hráčkami, které patří v jejich věkové kategorii mezi elitu.

Z Evropanek, které letos na rozdíl od Češek hrály v elitní divizi EuroBasketu juniorek, nechyběly například pivotka Sarah Cisséová, která dotáhla francouzskou dvacítku ke zlatu, její krajanka Aïnhoa Risacherová, nadějná italská rozehrávačka Emma Giacchettiová či talentovaná Maria Burligaová z Polska

„Dost tváří už jsem znala. Holky jsem průběžně potkávala na mládežnických mistrovstvích, bylo hezké se s nimi zase vidět,“ popisuje Kalná.

Prestižní kemp vyzkoušela už podruhé, před dvěma lety mířila jako jediná Češka do španělské Málagy. „Teď však byla atmosféra úplně jiná. Pak jsem nad tím i sama přemýšlela a víc jsem si užila akci v Chicagu, protože nastavení lidí je tam úplně jiné. Liší se i jejich náhled na basket. Navíc bych řekla, že se mi osobně dařilo mnohem více v Chicagu než ve Španělsku.“

Akce jí dodala i motivaci do další dřiny, které, jak sama tvrdí, určitě nebude málo.

„Chci ještě pracovat úplně na všem!“ vypálí. „Řadím se mezi hráčky, které více pracují v útoku, i tam mám hodně rezerv. Jde třeba o různé varianty zakončení. V Chicagu jsem navíc cítila, že jsem hrála trošku jinak, méně týmově, trošku víc jsem brala věci na sebe.“

Pravý čas na změnu

Co všechno jí dal kemp v Chicagu a další nasbírané reprezentační zkušenosti, bude chtít od nové sezony ukázat v barvách USK Praha. Po letech totiž opustila známé brněnské prostředí.

„V Žabinách jsem od malička a už jsem cítila, že tam jsem dlouho,“ líčí Kalná. „Řešila jsem s agentem, jestli ještě zůstanu, nebo ne. Pak přišla nabídka z USK a řekla jsem si, že je správný čas zkusit něco nového.“

„Věřím, že prostor ke zlepšení pro mě tady bude. Myslím si, že i klub se mnou chce hodně pracovat. Jak přímo v zápasech, tak i v tréninkovém procesu. “

Kateřina Kalná ze Žabin Brno se chystá na zápas.

Zatím tedy odkládá myšlenky na působení v zámoří, kam talentované basketbalisty láká možná kombinace sportu a studia na univerzitách.

Aktuálně veškerou pozornost směřuje k angažmá v Praze, kde ji bude provázet i srovnávání s Emmou Čechovou. Ta před uplynulým ročníkem rovněž dorazila z brněnských Žabin a odrazila se k angažmá v WNBA.

„Už mi pár lidí říkalo, že jdu její cestou,“ přizná Kalná a zavtipkuje: „Mně to ale nevadí, vždyť Emča je úspěšná, takže si to nechávám líbit.“

Vyšvihne se v budoucnu také mezi reprezentační opory?

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