Galíčková se chystá na první zahraniční štaci, v Brně si ji vyhlédl španělský Ferrol

Ferrol představil Galíčkovou jako svou první posilu pro další ročník na sociálních sítích.
„Má dobrou střelbu zdálky a dobrý doskok, což jsou vlastnosti, které dokonale odpovídají naší filozofii,“ uvedl šéf klubu Santiago Rey.
Galíčková, které se daří i v reprezentaci 3x3, strávila v KP Brno uplynulé čtyři sezony. Předtím hrála za městského rivala Žabiny. Proti Ferrolu si zahrála předloni na podzim ve dvou zápasech Evropského poháru. Španělský klub, kde v letech 2023 až 2025 působila další česká hráčka Julie Pospíšilová, letos ve španělské lize těsně nepostoupil do play off a skončil devátý.