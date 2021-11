Elhotová si rozlučku s kariérou užila: Teď bych se ráda vrhla na studium psychologie

Rozlučku si během čtvrtečního kvalifikačního utkání o mistrovství Evropy proti Bělorusku užila, jen ji mrzelo, že její bývalé spoluhráčky neuspěly a prohrály 60:66.

„Byla škoda, že jsme neudržely tempo z prvního poločasu. Chuť vrátit se na palubovku jsem však neměla,“ řekla Elhotová v rozhovoru pro ČTK a Radiožurnál. „Je pravda, že takové ty momenty, kdy je radost z hezké přihrávky, pěkného koše nebo pocit adrenalinu, když za vypjatého stavu bouří celá hala, mi chybí. Pak si ale vzpomenu na ty náročné tréninky a vše okolo a už to takové není,“ přiznala vicemistryně světa z roku 2010.

Dvaatřicetiletá bývalá reprezentantka se s kariérou rozloučila po letním Euru, kde Češky skončily patnácté. Představitelé federace pro ni, stejně jako pro Romanu Hejdovou a Lenku Bartákovou, připravily v poločase duelu s Běloruskem v hale Královka slavnostní ceremoniál. „Naměkko jsem nebyla. Naopak jsem byla v příjemném rozpoložení a byla ráda, že v tom loučení nejsem sama. Bylo fajn, že se to spojilo s tímto zápasem. V hledišti jsem si to se svými lidmi užila a navíc jinak, než jako hráčka,“ usmála se Elhotová.



S bývalými parťačkami z týmu se stihly pobavit o budoucích plánech. „U Lenky je to jasné, protože čeká miminko. Romča se věnuje skautingu, takže zůstane u basketu a spolupracuje s agentem. V budoucnu bude určitě úspěšná a moc jí to přeju,“ uvedla Elhotová.

Ona sama má o další cestě také rámcově jasno. „Ráda bych se vrhla na studium psychologie a jít terapeutickou cestou. Chtěla bych spojit a využít zkušenosti z basketbalu v podobě mentálního koučingu, aby ta předešlá kariéra nepřišla vniveč. Něco jako sportovní psychologie. Snad se najde nějaká cesta, jak by to šlo skloubit s rodinou,“ přála si pětinásobná vítězka domácí ankety o nejlepší basketbalistku roku.



O svých plánech už jednala i s řadou kompetentních osobností. „Ten základ mám rozvržený a je jen na mně, jakou cestou se vydám a rozhodnu začít,“ prozradila Elhotová.

Na basketbal však matka pětiletého Daniela nezanevřela. Naopak přiznala, že svůj sport sleduje ještě víc než kdy dřív. „Předtím jsem toho byla přesycená, ale teď mě zajímá. Dívám se i na jiné týmy nebo jak se basket dál vyvíjí. Je to dynamický proces a baví mě to sledovat,“ usmála se někdejší reprezentační kapitánka.



Nevylučuje proto, že by si časem mohla zahrát na nižší úrovni jako její bývalá spoluhráčka Veronika Bortelová, která působí v pražském přeboru. „Věřím, že se tam pohybuje hodně kvalitních hráčů v dobré kondici, a když se ti lidé sejdou, může to být fajn. Uvidíme. V létě jsem si dala dva streetbally, na které jsem se těšila a měla při nich radost z basketu. Není to až tak konkurenční prostředí, lidé jsou rádi, že tam vůbec mohou být a děkují si i za odehraný zápas. Měla jsem radost, že je ten basket také o něčem jiném, protože profesionální kariéra a dlouhé konkurenční setkávání se je už pak trochu deformační,“ dodala Elhotová.